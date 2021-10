Tsina kinondena ang Canada, U.S. dahil nagpadala ng warships sa Taiwan Strait

Inaangkin ng Tsina ang demokratikong Taiwan bilang teritoryo at nagsagawa ng ilang ulit na air force missions sa air defence identification zone (ADIZ) ng Taiwan nitong nakalipas na taon na nagbunsod ng galit sa Taipei.

Nagpadala ang Tsina ng mga 150 aircraft sa zone sa loob ng apat na araw simula Oktubre 1 na siyang nagpaigting ng tensyon sa pagitan ng Beijing at Taipei na nag-spark ng concern internationally.

Sinabi ng U.S. military na ang Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Dewey ay naglayag sa waterway na naghihiwalay sa Taiwan at sa higanteng kapitbahay nito na Tsina kasama ang Canadian frigate HMCS Winnipeg, noong Huwebes at Biyernes.

“Ang pagtawid ng Dewey at Winnipeg sa Taiwan Strait ay ipinapakita ang commitment ng Estados Unidos at ng aming allies at mga partner sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific,” aniya.

Sinabi naman ng Eastern Theatre Command ng People's Liberation Army ng Tsina na ang puwersa nito ay minonitor ang mga barko at nagbantay sa pagdaan ng warships.

Ang Estados Unidos at Canada ay nakipagsabwatan upang pukawin ang gulo… at seryosong inilagay sa panganib ang kapayapaan at katatagan ng Taiwan Strait, dagdag pa nito.

Ang Taiwan ay parte ng teritoryo ng Tsina. Pananatilihin ng mga puwersa ang mataas na lebel ng alerto at kokontrahin ang lahat ng pagbabanta at probokasiya.

Hindi agad sumagot ang Global Affairs Canada sa hiling ng CBC News para magbigay ng komento noong Linggo.

Ang mga barko ng U.S. navy ay dumadaan sa strait bawat buwan na ikinagalit ng Beijing. Inakusahan nito ang Washington na ginagatungan ang tensyon sa rehiyon. Ang U.S. allies ay nagpapadala ng mga barko sa strait paminsan-minsan, kabilang ang Britanya.

Habang tumataas ang tensyon sa Taiwan Strait, wala namang naganap na barilan, at ang aircraft ng Tsina ay hindi pumasok sa airspace ng Taiwan, ang kanilang aktibidad ay naka-concentrate sa timog-kanlurang bahagi ng air defence identification zone ADIZ .

Kasama ang territorial air space ng Taiwan, nasasakupan ng air defence identification zone ADIZ ang mas malaking area na minomonitor at pina-patrol ng Taiwan upang bigyan ng mas maraming oras ang bansa na tumugon sa anumang banta.

Sinabi ng National Defence Ministry ng Taiwan noong Linggo na ang tatlong Chinese aircraft - dalawang J-16 fighters at isang anti-submarine aircraft - ay lumipad na naman sa air defence identification zone ADIZ .

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.