May-ari ng store sa Montreal gumawa ng sariling Squid Game candy, hit sa mga fans

Ang show mula sa South Korea ay pumukaw sa magaganda niyang alaala ng childhood games at masasarap na treats. Gayunpaman hindi kasama sa kanyang trip down memory lane ang karahasan na ipinakita sa pinakapinanood na series ng streaming service na mayroon ng 111 milyon views.

Nagdesisyon si Kim at ang kanyang asawa na i-recreate ang matamis na treat na tinatawag na dalgona candy na gumanap ng isang importanteng papel sa pangatlong episode ng show, ang The Man with the Umbrella.

Nang ma-master na ng mag-asawa ang technique at inilagay nila ang candy sa display, na-sold out ito sa loob ng isang oras.

Ginawa ng show ang dalgona na isang viral hit sa social media platforms gaya ng Tik Tok at YouTube habang sinusubukan ng mga fans na i-etch ang mga hugis mula sa malutong na honeycomb-like candy na gawa sa tinunaw na asukal at isang kurot ng baking soda.

Sa show, ang mga contestants ay kailangan putulin ang hugis mula sa candy upang iligtas ang kanilang buhay.

Ang thriller na may siyam na episodes ay inilunsad ng Netflix wala pang isang buwan ang nakalipas. Ang mga contestants na may problema sa pera ay kailangang maglaro ng childhood games na may nakamamatay na consequences upang manalo ng 45.6 bilyon ($47 milyon Canadian dollars).

Ang dalgona ay katabi ng cash register na nakalagay sa handmade display sa tindahan ni Kim sa Saint-Henri neighbourhood sa Montreal, kung saan hindi niya halos mapanatili ito sa stock.

May roasted, halos nutty flavour daw ito na naaalala ng 50 anyos na si Kim na kinakain niya habang nakikipag-usap sa mga kaibigan.

Gagawa sila ng mga hugis mula sa candy na maaaring i-chip o dilaan para magbago ang anyo basta maingat ka lamang.

Pagkatapos ng klase, ako at ang mga kaibigan ko at lahat ng mga kaklase ay magsasama-sama. Lalaruin namin ang game na ito at nag-enjoy kami talaga, ani Kim.

Simple lang ang recipe, ngunit ang cooking technique ay kailangan ng practice, ani Kim.

Sa umpisa, madami kaming tinapon dahil kailangan mo ng specific temperature. Napakahirap, aniya.

Ang mga candy ay may hugis na naka-imprint sa tan, shell-like na ibabaw nito.

Si Kim ang may-ari at operator ng Dépanneur Chez Claude & Claudette na nasa kalye ng Saint-Antoine sa loob ng 26 na taon.

Sinabi niya na masarap sa pakiramdam ang dalhin ang lasa ng kanyang kabataan sa Montreal.

Hindi ako nakatikim ng ganito sa Canada, aniya. Wala itong kalasa.

Sinabi ni Kim na pinanood niya ang Squid Game sa loob ng dalawang araw at isa raw malaking fan. Hindi niya mapigilan ang panonood, aniya.

Ngayon na ibinebenta na niya ang candy ng matagal, ang balita ay kumalat na sa social media at ang mga kostumer ay hinahanap na ito, aniya. Naibebenta nila ito ng mabilis sa halagang $1.99 isang piraso.

Para sa kanya, ang dalgona ay laging magkakaroon ng puwesto sa kanyang tindahan.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Rowan Kennedy at Daybreak ng CBC Montreal.