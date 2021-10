Ontarians maaari na i-download ang QR code COVID-19 vaccine certificates

Nakasaad sa update na idinagdag sa Ontario Health site (bagong window) noong Huwebes ng gabi na inilaan ang tatlong araw na rollout upang siguraduhin na magiging maayos ang user experience para sa mga taong nais mag-download ng enhanced certificate sa lalong madaling panahon.

Ang mga Ontarians na ang kaarawan ay nasa unang apat na buwan ng taon ay maaari nang kunin ang QR code simula 12 a.m. ET, Biyernes.

Ito ang susunod na phases ng rollout:

Mayo hanggang Agosto: Oktubre 16

Setyembre hanggang Disyembre: Oktubre 17

Pagsapit ng 6 a.m. ng Oktubre 18, ang enhanced certificates ay magiging available na para i-download ng lahat ng vaccinated Ontarians.

Enhanced certificates pipigilan ang shutdowns: Ford

Ang mga taong hindi makakapag-download ng certificate ay maaaring kontakin ang Provincial Vaccine Contact Centre para mai-mail o mai-email ito sa kanila.

Ang enhanced certificates ay hindi mandatory at ang Ontarians ay puwedeng patuloy na gamitin ang kasalukuyang vaccine receipt kung ito ang nais nila.

Sa isang briefing para sa media nitong Biyernes, sinabi ng mga opisyal na ang purpose ng QR code system ay gawing mas efficient para sa mga negosyo ang pag-i-screen ng vaccination status at maging mas secure ito para sa publiko. Halos 83 porsyento ng mga eligible na tao sa probinsya ang mayroon ng dalawang doses ng bakuna.

Ang QR codes ay pahihintulutan ang mga negosyo na maging komportable na magpatuloy na mag-operate ng ligtas, ani Ontario Premier Doug Ford sa news conference pagkatapos ng briefing.

Ang ibig sabihin nito maaari tayong magpatuloy na bumalik sa mga bagay na gusto natin na hindi mawawala ang mga gains na nakamtan, aniya. Binigyang-diin din niya na mapipigilan nito ang karagdagang shutdowns sa probinsya.

PANOORIN | Premier Doug Ford inanunsyo ang enhanced vaccine certificates para sa Ontario:

Sinabi ng mga opisyal na ang QR codes ay naglalaman ng mas kaunting personal information kaysa sa kasalukuyang vaccine receipts. Kasama sa codes ang pangalan ng tao, petsa ng kapanganakan, kung sila ay nabakunahan ng dalawang doses ng vaccine at kung ang huli nilang shot ay natanggap 14 araw prior.

Hindi ito naglalaman kung anong brand o brands ng bakuna ang naiturok sa tao o ng mga petsa ng shots. Ang impormasyon na iyon ay kasama sa broader enhanced certificate ngunit hindi transmitted sa QR codes, ayon sa mga opisyal.

Ang mga nag-download ng certificate ay maaaring itabi ito sa kanilang smartphones o gumamit ng physical copies na maaari ring i-scan.

Verify Ontario app live na

Sinabi rin ng mga opisyal na ang Verify Ontario app na gagamitin ng mga negosyo upang i-scan ang QR codes ay hindi nagtatabi ng personal na impormasyon.

Ang code na ginamit upang gawin ang app ay open source, ibig sabihin ito ay available para gamitin ng iba at ipinost ito online. Gumagana ito sa Apple at Android devices na prinoduce noong 2014 at pagkatapos.

Ang Verify Ontario ay naging live noong Huwebes at ni-rollout sa Apple at Google app stores. Matapos i-scan ang code, isang green checkmark ang makikita na nagpapahiwatig na valid ang vaccine certificate, isang X na nasa pulang background ang makikita para sa invalid certificate o yellow warning para sa QR na hindi mabasa.

Hindi kailangan ng Verify Ontario ang internet connection upang gumana, ngunit kailangan ito para sa anumang updates sa app.

Ang mga taong nagnanais pumasok sa mga negosyong apektado ng vaccine requirement ay kailangang magpakita ng approved form ng physical identification na nagma-match sa pangalan at petsa ng kapanganakan sa QR code.

Ang layunin ay maging compatible ang app at mga QR codes sa ginagamit sa ibang probinsya at teritoryo, ngunit maaaring magtagal ito ng ilang linggo o buwan bago makumpleto ang proseso, sinabi ng mga opisyal sa briefing.

Ang probinsya ay nakikipagtulungan na isama ang valid medical exemptions mula sa COVID-19 vaccines sa mga codes, ngunit hindi sinabi ng mga opisyal kung kailan iro-rollout ang feature na ito. Isasama rito ang proof of medical exemptions na vinerify ng local public health units, ani Health Minister Christine Elliott sa news conference.

Sa ilalim ng vaccine mandate policy ng Ontario, ang mga fully vaccinated laban sa COVID-19 lamang - o ang may valid medical exemption mula sa doktor - ang makaka-access sa mga settings tulad ng sinehan, nightclubs at restaurant dining rooms.

Bahagi ng artikulo ni Lucas Powers (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.