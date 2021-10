Aksyon, hindi salita, ang kailangan sa klima signal ni Queen Elizabeth sa world leaders

Ang pambihirang public foray ng reyna sa big power climate politics ay dumating pagkatapos lumaki ang pangamba na hindi dadalo ang presidente ng Tsina na si Xi Jinping, lider ng pinakamalaking greenhouse emitter sa mundo, sa summit na gaganapin sa Oktubre 31 hanggang Nobyembre 12.

Ang Western leaders na sina U.S. President Joe Biden at British Prime Minister Boris Johnson ay ilang ulit na nagbabala na dapat umaksyon ang mundo upang pabagalin ang climate change. Ngunit maraming environmental activists ang nagsasabi na ang mga pinunong ito ay puro salita at kaunti ang ginagawa.

Nasagap ng mikropono

Ang Reyna, na nakatakdang dumalo sa 26th United Nations climate change conference, COP26, sa Glasgow, Scotland, ay tila sumasang-ayon sa usapin na ito nang masagap ng mikropono ang kanyang mga sinabi nang bumisita sa Welsh assembly sa Cardiff.

Pambihira ‘di ba, naririnig ko ang lahat tungkol sa COP, sinabi ng 95 anyos na monarch kay Camilla, Duchess of Cornwall, asawa ng kanyang anak na si Charles, Prince of Wales, at ng opisyal na namamahala sa Welsh assembly. Hindi pa rin alam kung sino ang darating.

Alam lang natin kung sino ang mga taong hindi pupunta… at talaga naman nakakairita kapag nagsasalita lamang sila, ngunit walang ginagawa, ani Elizabeth.

Siya ang ikatlong miyembro ng Royal Family na inakusahan ang mga world leaders ng hindi pagkilos ngayong linggo, kasama sina Charles at ang kanyang anak na si William na parehong iginiit na dapat mag-produce ng aksyon, hindi salita.

Higit sa ‘walang laman na salita’ ang kailangan: Johnson

Si Johnson, na host ng summit, ay tinukoy ang event bilang isa sa mga huling pagkakataon na palamigin ang planeta at umaasa siyang ito ang magpapakita ng kanyang tangka sa global leadership.

Ang world leaders, aniya, ay kailangang gumawa ng aksyon, hindi lang walang laman na salita.

Sina Biden at ang Australian Prime Minister na si Scott Morrison ay dadalo sa summit. Hindi pa nagsabi ang Kremlin kung dadalo si Russian President Vladimir Putin.

Sinabi naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na nais niyang dumalo sa COP26 remotely, bagama’t tumawag siya ng eleksyon para sa Oktubre 31. Iniulat ng pahayagan na Times na sinabi ni Xi ng Tsina kay Johnson na hindi siya makakadalo in person.

Si Xi, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng Tsina mula nang maupo si Mao Zedong, ay hindi pa umaalis ng People’s Republic mula magsimula ang coronavirus na pandemya. Bagama’t sumasali siya sa mga video calls kasama ang global leaders.

Ang pagkawala ni Xi sa mga diskusyon - in person man o sa video calls - ay magmamarka ng setback para sa inaasam ni Johnson na pagsama-samahin ang world leaders upang sang-ayunan ang isang significant climate deal.

Sa isang trip sa eskwelahan sa Bristol, southwest England, sinabi ni Johnson sa mga batang estudyante: Pangako pipilitin ko ang mga world leaders na i-cut ang kanilang greenhouse gases upang iligtas ang planeta.

Nang maglaon, hinawakan niya ang isang papel na hugis dahon kung saan isinulat niya ang kanyang pangako.

Isang artikulo ng Thomson Reuters, CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.