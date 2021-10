Estados Unidos bubuksan ang border sa fully vaccinated travellers simula Nobyembre 8

Kailangan magpakita ang air travellers ng proof of vaccination paglapag sa Estados Unidos ngunit kailangan pa rin magpakita ng pre-departure negative COVID-19 test na isinagawa sa loob ng tatlong araw ng pagbibiyahe bago mag-board ng flight. Parehong polisiya ang ipinapatupad para sa mga air travellers na pupunta sa Canada mula Estados Unidos.

Ang non-essential travellers na tatawid sa land border ay required na magpakita ng proof of vaccination o patunayan ang kanilang vaccination status kapag ni-request ng border agent. Ngunit ‘di tulad ng air travellers, walang requirement para magpakita sila ng negative COVID-19 test.

Pagsapit ng Enero, ang essential travellers na tatawid ng land border ay ire-require na maging fully vaccinated.

Ang ilan pang detalye ay dinedetermina pa ng U.S. Centers for Disease Control (CDC). Kabilang dito ang klase ng dokumento na tatanggapin upang patunayan ang vaccination status ng biyahero at kung ang mga biyahero na may mixed doses ng COVID-19 vaccine ay ikokonsidera na fully vaccinated.

Gayunpaman, ipinagbigay alam ng Centers for Disease Control CDC sa mga airlines na ang anumang bakuna na aprubado ng Estados Unidos at ang mga bakuna na inaprubahan ng World Health Organization para sa emergency use ay tatanggapin para sa air travel.

Si U.S. President Joe Biden at ang kanyang administrasyon ay nakaranas ng lumalaking pressure nitong mga nakaraang linggo (bagong window) na sundan ang yapak ng Canada at buksan ang border para sa non-essential travel.

Si Rep. Brian Higgins - ang New York Democrat na isa sa pinakamaingay na kritiko ng Washington ukol sa nagpapatuloy na border restrictions - ay nanawagan sa Centers for Disease Control CDC na linawin ang kanilang posisyon sa mixed dosing dahil milyong-milyong Canadians ang nabakunahan ng dalawang magkaibang vaccines.

Ang prospect na milyong-milyong Canadian travellers ang tinanggalan ng access sa Estados Unidos dahil nabakunahan ng mixed doses ng mRNA COVID-19 vaccine ay talagang nakakabahala, sinabi niya sa isang statement.

Ang kasalukuyang border restrictions ay nakatakdang mag-expire sa Oktubre 21 ngunit ma-e-extend hanggang mag-take effect ang bagong panuntunan.

Isang artikulo nina Darren Major (bagong window), Katie Simpson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.