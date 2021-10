Parlamento magbabalik sa Nobyembre 22 na nakapokus sa vaccine mandate: PMO

Mula sa pagtatapos ng ating laban sa COVID-19 hanggang matapos ang trabaho sa $10-a-day child care para sa mga pamilya sa buong bansa, pinili ng mga Canadians na mag-move forward noong Setyembre, ani Trudeau sa release mula sa Prime MInister’s Office PMO .

Sama-sama tayong magtatrabaho nang husto upang talunin ang virus at mabakunahan ang mga Canadians, makalikha ng mga trabaho, palaguin ang middle class, gawing abot-kaya ang pagmamay-ari ng bahay, pabilisin ang climate action at gumawa ng mga importanteng hakbang patungo sa rekonsilyasyon.

Ang gabinete ay manunumpa sa Oktubre 26, na iniulat na ng CBC News (bagong window).

Kabilang sa mga naunang prayoridad ng gobyerno ay ang pagbabakuna - siguraduhin na ang lahat ng tao edad 12 pataas na magbibiyahe sa pamamagitan ng eroplano o tren ay fully vaccinated, ganoon rin ang mga empleyado ng gobyerno at mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga industriya na regulated ng gobyerno.

Tutuparin din ng gobyerno ang mga pangako nito na magtatag ng standardized proof of vaccination para sa Canadians na magbibiyahe sa ibang bansa habang sinusuportahanan ang provincial at territorial proof-of-vaccination programs. Magpapakilala rin ng batas na gagawing criminal offence ang pangha-harass o pananakot ng mga health-care workers, ayon sa release.

Prayoridad din ng gobyerno ang conversion therapy ban, 10 araw na paid sick leave para sa mga manggagawa na regulated ng gobyerno at pag-e-engganyo sa mga probinsya at teritoryo na hindi pa pumipirma sa $10-a-day child-care agreement.

Nagkipag-ugnayan na si Trudeau sa mga lider ng oposisyon upang pag-usapan ang mga prayoridad na ito ayon sa release. Kakausapin sila ni Trudeau sa telepono sa susunod na linggo.

Kabilang sa unang order ng business ay ang pakikipagtulungan sa lahat ng partido upang siguraduhin na ang mga Miyembro ng Parlamento sa House of Commons ay fully vaccinated laban sa COVID-19, ayon sa release. Inaasahan ng Canadians na ang kanilang nahalal na representatives ay mamumuno by example sa pakikipaglaban sa virus. Ipapaalam ito ng Prime Minister sa iba pang mga pinuno.

Ang Liberals ay muling nahalal na may minority government noong Setyembre, nangangahulugan na kailangan nila ang opposition parties upang maipasa ang batas sa Parlamento.

Sinabi ng Prime MInister’s Office PMO na nais ng gobyerno na makipagtulungan sa ibang partido, partikular sa pag-e-extend ng COVID-19 economic support benefits.

Ang gobyerno ay committed upang makahanap ng common ground at makipagtulungan sa ating mga kasama sa parlamento upang siguraduhin na ang Canadians ay patuloy na mapoprotektahan mula sa virus at makakatanggap ng suporta na kailangan nila, ayon sa release.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.