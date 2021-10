Vaccine verification app ng Ontario available na para sa mga negosyo

Ayon sa description nito, ang app ay bibigyan ang mga negosyo at organisasyon ng abilidad na i-scan ang QR code sa vaccine certificate na inisyu ng probinsya. Matapos i-scan ang code, isang green na checkmark ang lalabas na indikasyon na valid ang vaccine certificate. Pulang X naman para sa invalid certificate o dilaw na warning para sa QR na hindi mabasa.

Sinabi ng probinsya na maglalabas ito ng digital verification app sa Oktubre 22 na siyang magbibigay sa mga tao ng mas ligtas, mas secure at convenient na paraan upang ipakita na sila ay bakunado na, ayon sa probinsya.

Upang siguraduhin na ang app ay magiging available para sa mga negosyo at organisasyon in real time bukas, ang verification app ay idinagdag na sa app stores ngayong araw, sinabi ng press secretary ni Premier Doug Ford na si Ivana Yelich.

May option (bagong window) pa rin ang mga Ontarians na gumamit ng paper vaccine receipts upang patunayan ang kanilang vaccination status.

Nakalagay din sa app description na maaari nitong i-scan ang karamihan sa government-issued QR codes mula sa British Columbia at Quebec, at ang nationwide capabilities nito ay nasa development.

Sinabi rin dito na hindi nagre-request ng lokasyon ng user ang app o nangongolekta ng impormasyon na sama-samang nili-link ang kostumer, negosyo at lokasyon.

Nakatakdang magsalita si Ford tungkol sa enhanced vaccine certificate at veriifcation app Biyernes ng umaga.

Samantala, iniulat ng probinsya ang 417 na bagong kaso ng COVID-19 at ang pagkamatay ng tatlo pang tao mula sa karamdaman na ito ngayong Huwebes.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.