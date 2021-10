Trudeau inaasahang magdadagdag ng mga bagong mukha sa iaanunsyong gabinete sa Oct. 15

Inaasahan na magdadagdag ng mga bagong mukha si Trudeau - habang ang ilang veteran ministers ay lilisanin na ang kanilang posisyon.

Ang petsa ng cabinet shuffle ay opisyal na iaanunsyo sa Biyernes. Maaaring isabay ng gobyerno ang pag-aanunsyo sa petsa ng pagbabalik ng Parlamento.

Inilalagay nito ang seremonya ng panunumpa ng gabinete sa pagitan ng pagbabalik ni Gov. Gen. Mary Simon mula sa kanyang unang international trip at ang pag-alis ni Trudeau para sa dalawang international summits sa Italy at Scotland.

Ang commitment ni Trudeau sa isang gender-balanced cabinet at ang pangangailangan niya ng bagong cabinet ministers mula sa Nova Scotia at Alberta ay magre-require ng pagbabago sa front bench ng gobyerno.

Ang pinakamalaking pagbabago ay darating sa defence ministry. Maraming senior Liberals ang iminungkahi na si Harjit Sajjan ay isa-shuffle sa bagong portfolio.

Minister ng National Defence Harjit Sajjan. (Archives) Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Malinaw na kailangan ng bagong leadership ayon sa government insiders upang harapin ang patuloy na sexual misconduct problems sa militar. Sinuggest nila na panahon na upang isang babae ang kumontrol sa Department of National Defence.

Ang mga pangalang nabanggit na posibleng pumalit kay Sajjan sa defence ay sina Procurement Minister Anita Anand at Employment Minister Carla Qualtrough.

Sinabi ng sources na inaasahan nilang sasandal si Trudeau sa mga taong may pinakamaraming karanasan habang binubuo ang bagong gabinete. Pagkatapos ng 2019 halalan, dalawang MP lang - sina Anand at Steven Guilbeault - ang direktang na-promote sa gabinete.

Ang mga baguhang MP na karaniwang binabanggit na cabinet prospects ngayon ay si Pascale St. Onge - na nanalo ng Brome-Missisquoi sa Eastern Townships ng Quebec - at si George Chahal sa Calgary-Skyview.

Ang shot ni Chahal na masungkit ang puwesto sa gabinete ay maaaring tumagilid dahil iniimbestigahan siya ngayon ng Office of the Commissioner of Canada Elections dahil pinakialaman daw niya ang pamphlets ng kanyang kalaban.

Kakumpitensya rin niya para sa Alberta seat sa cabinet table ang nagbabalik na MP na si Randy Boissonnault ng Edmonton Centre.

Ngunit sinabi ng sources na maghahanap si Trudeau ng mga taong mas experienced habang hinaharap ang uncertainty ng pamumuno ng isang minority government.

Ito ang nagbukas ng pinto para sa Ontario MPs tulad nina Yasir Naqvi, Helena Jaczek at Marie-France Lalonde. Lahat sila ay humawak ng provincial cabinet posts. Si Lena Metlege Diab sa Halifax West ay isang bagong MP na may karanasan sa provincial cabinet.

Dating Ontario MPP at provincial health minister Helena Jaczek. (Archives) Litrato: Radio-Canada / CBC

Itinuro rin ng government insiders si Central Nova MP Sean Fraser bilang high-performing MP na karapat-dapat na ma-promote. At dahil magre-retire na si Navdeep Bains, may opening para sa isang minister sa Peel region sa Ontario; itinuturo ng mga sources ang Brampton MPs na sina Ruby Sahota at Kamal Khera bilang posibleng replacement.

Hindi pa rin malinaw kung magkakaroon ng mas malawak na reconstruction sa cabinet portfolios o anumang bagong department. Isang ideya na kinokonsidera ang paglikha ng housing ministry na tutulong sa mga Liberal upang tuparin ang kanilang pangako sa housing sa kanilang plataporma noong halalan.

Isang artikulo ni David Cochrane (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.