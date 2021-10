Canadians na may mixed vaccines nasa limbo pa rin sa pagbubukas ng U.S. land border

Ito ay dahil kapag binuksan ng U.S. ang kanilang land border, sisimulan din nila ang pagre-require sa foreign land at air travellers na papasok ng bansa na maging fully vaccinated.

Ang U.S. Centers for Disease Control (CDC) ay kasalukuyang hindi kinikilala ang mixed COVID-19 vaccines - gaya ng isang dose ng AstraZeneca at isang dose ng Pfizer o Moderna - at hindi pa sinasabi kung ang mga biyahero na may dalawang magkaibang doses ay pagbabawalang makapasok kapag ipinatupad na ang vaccine requirement.

Maglalabas ang Centers for Disease Control CDC ng additional guidance at impormasyon habang pina-finalize ang travel requirements ngayong buwan, ayon sa spokesperson na si Jade Fulce sa isang email noong Miyerkules.

Milyong-milyong Canadians (bagong window) ang may mixed vaccines kabilang si Brian Butler ng Bowmanville, Ontario na naturukan ng isang dose ng Covishield, brand ng AstraZeneca, at isang dose ng Moderna. Mayroong siyang dalawang anak na babae at dalawang apo sa Estados Unidos at frustrated dahil hindi pa kinukumpirma ng bansa kung tatanggapin nila ang vaccine mix.

Magdesisyon na kayo, aniya. Ang isang tao na may mixed vaccination sa palagay ko ay hindi threat sa pagkakalat ng COVID sa States.

Noong Miyerkules, sinabi ni Dr. Ali Khan, dating assistant U.S. Surgeon General, sa CBC News na naniniwala siya na ia-update ng Estados Unidos ang guidelines nito at tatanggapin ang mixed doses dahil ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paghahalo ng mga bakuna ay epektibo.

Naiintindihan ito ng scientific community, aniya. Essentially ang hinihintay natin ngayon ay ang U.S. policy na aligned sa practice na ito.

Ano ang sinasabi ng U.S. sa mixed vaccines?

Ang pananaw ng Estados Unidos sa mixed vaccines ay unang nagbunsod ng concerns noong nakaraang buwan (bagong window) nang ianunsyo (bagong window) ng bansa na ang foreign air passengers na papasok sa U.S. ay kailangan magpakita ng pruweba na sila ay fully vaccinated.

Noong Martes, ipinahayag ng Estados Unidos na muli nilang bubuksan ang land border sa mga turista ngunit dapat fully vaccinated. Ayon sa U.S. officials (bagong window), ang mga Canadians na tatawid by land ay tatanungin ukol sa kanilang vaccination status at dapat magpakita ng dokumento kung sila ay isasailalim sa pangalawang screening.

Ang mga indibidwal na hindi pa fully vaccinated para sa COVID-19 ay hindi papayagan na bumiyahe para sa non-essential purposes mula Canada, ayon sa Department of Homeland Security sa isang statement (bagong window).

Kaya ang mainit na tanong ngayon ay kung anong mga bakuna ang tatanggapin para sa travel ng Estados Unidos.

Noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Centers for Disease Control CDC na ang bansa ay tatanggap lang ng mga bisita na may COVID-19 vaccines na awtorisado ng U.S. regulators o ng World Health Organization. Kasama sa World Health Organization WHO -approved vaccines ang AstraZeneca (bagong window) at ang Indian-made counterpart nito na Covishield.

Ang similar na panuntunan ay inaasahang ipapatupad sa land crossings. Ngunit naghihintay pa rin ang Estados Unidos ng guidance mula sa Centers for Disease Control CDC ukol sa mga biyahero na may mixed doses.

Habang hindi pa kinikilala ng Centers for Disease Control CDC ang mixed vaccines, may ilang exceptions sa panuntunan na ito.

Sinabi ng Centers for Disease Control CDC sa kanilang website na ang mixed doses ng dalawang mRNA vaccines (bagong window), Pfizer at Moderna, ay tatanggapin sa mga pambihirang sitwasyon, tulad ng kapag ang bakuna na ginamit sa first dose ay hindi na available.

Upang maunawaan kung paano ipinapatupad ang kasalukuyang Centers for Disease Control CDC guidelines, sinuri ng CBC News ang vaccination policies ng walong major cruise lines na papaalis ng U.S. Ang bawat cruise line ay sinabi na tatanggapin nila ang paghahalo ng Pfizer at Moderna, ngunit hindi ang iba pang kombinasyon.

Halimbawa, ang Canadian o international guests na nabakunahan ng kombinasyon ng AstraZeneca at Pfizer ay kinokonsidera na unvaccinated ng Centers for Disease Control CDC , ayon sa website ng Carnival Cruises (bagong window).

Ang cruise line policies na ito ay pinwersa ang ilang Canadians na may mixed vaccines na ikansela ang kanilang cruise.

Sinabi ni cruise ship entertainer, Michael Harrison ng Windsor, Nova Scotia, na siya at ang kanyang fiancée na nagtatrabaho bilang assistant niya ay kailangang tanggihan ang alok na magtrabaho sa dalawang magkaibang cruise ships dahil sila ay binakunahan ng mix ng AstraZeneca at Moderna.

Nakaka-frustrate lang na ganito ang nangyari, ani Harrison na nagtatanghal bilang ventriloquist sa mga cruise. Kung alam lang namin, sana hindi namin inilagay ang aming sarili sa ganitong posisyon.

Ano ang prognosis?

Inupdate ng Canada ang vaccination guildelines nito noong Hunyo (bagong window) upang irekomenda ang mixing ng COVID-19 vaccine doses base sa pagsasaliksik na ito ay parehong ligtas at epektibo.

Samantala, nanindigan ang Centers for Disease Control CDC na ang data sa kaligtasan at pagiging epektibo ng mixed-product series ay limitado.

Ngunit maaari itong magbago.

PANOORIN | Canadians na may mixed vaccine doses nananatili sa travel limbo:

Kamakailan lang, nagsagawa ang Estados Unidos ng isang pag-aaral (bagong window) ukol sa pagiging epektibo ng paggamit ng magkaibang COVID-19 bilang booster shot.

Ngayong linggo (bagong window), maghaharap-harap ang U.S. authorities upang i-review ang data na nagsa-suggest (bagong window) na ang paghahalo ng mga bakuna ay ligtas at epektibo.

Naniniwala si Khan na ang magiging rekomendasyon ay kilalanin ang mixed doses.

Personally wala akong maisip na dahilan kung bakit hindi nila ito gagawin.

Ngunit naiwan pa rin sa limbo ang mga Canadians na may mixed doses - at travel plans - hanggang magkaroon ng desisyon.

Sabik nang makabalik sa trabaho, sinabi ni Harrison at ng kanyang fiancée na plano nilang mag-sign up para sa ikatlong dose sa Nova Scotia para magkaroon ng dalawang doses ng Moderna.

Simula Biyernes, Oktubre 15 (bagong window), ang mga tao sa Nova Scotia ay maaaring magpaturok ng ikatlong dose kung required ito para sa travel o trabaho.

Maganda ito, ani Harrison. Umaasa ako na dahil masyadong tahimik dito sa little Windsor [Nova Scotia], pagdating ng Oktubre 15, maaari na kaming magpa-book ng shot online sa umaga at maturukan din sa araw na iyon.

Ang Quebec (bagong window), Manitoba (bagong window), Saskatchewan (bagong window) at Alberta (bagong window) ay kasalukuyang nag-aalok ng pangatlong vaccine dose sa mga tao na nangangailangan nito para makabiyahe.

Isang artikulo ni Sophia Harris (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.