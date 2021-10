Facebook higit pa raw ang gagawin upang maiwasan ang online hate, harassment

Sa ilalim ng bago at mas detalyadong harassment policy, sinabi ng Facebook na hahadlangan nila ang content na nagde-degrade at nagse-sexualize sa mga public figures, kabilang ang mga celebrities, elected officials at iba pang tao na nasa mata ng publiko. Ang umiiral na mga polisiya ay ipinagbabawal na ang ganitong klase ng content ukol sa mga pribadong indibidwal.

Ang isa pang pagbabago ay ang pagdadagdag ng mas maraming proteksyon mula harassment hanggang sa tumututol sa gobyerno, mga mamamahayag at human rights activists sa buong mundo. Sa maraming bansa, ang social media harassment ay ginagamit upang patahimikin ang mga mamamahayag at aktibista.

Ibinalita rin ng kompanya na nakabase sa Menlo Park, California na iba-ban nila ang lahat ng co-ordinated harassment kung saan ang grupo ng mga indibidwal ay nagsama-sama upang i-bully ang isa pang user. Ang pagbabago na iyon ay mag-a-apply sa lahat ng users.

Dumadaming kritisismo

Hindi pinapayagan ang bullying at harassment sa aming platform, ngunit kung iyon ay mangyayari, kikilos kami, sulat ni Antigone Davis, ang pinuno ng global safety sa Facebook, sa isang blog post.

Dumating ang mga pagbabagong ito matapos dumami ang kritisismo sa paghawak ng kompanya sa hate speech, misinformation at negatibong content. Ang concerns sa harassment ay nagre-range mula sa pambu-bully ng mga tinedyer sa isa’t isa sa Instagram hanggang sa co-ordinated na pang-aabuso sa mga mamamahayag at dissidents ng mga grupo na may kaugnayan sa mga authoritarian governments.

Noong isang linggo, ang dating Facebook data scientist na si Frances Haugen ay sinabi sa Kongreso ng Amerika na ang kompanya ay wala masyadong ginagawa upang pagtuunan ng pansin ang responsibilidad nito ukol sa pagkakalat ng masamang content. Kadalasan mas pinipili nito ang kita kaysa sa interes ng mga users.

Facebook whistleblower Frances Haugen kausap si Scott Pelley ng CBS sa programang 60 Minutes. (Archives) Litrato: (Robert Fortunato/CBS News/60 Minutes/The Associated Press)

Pagkatapos ng ilang araw, inanunsyo ng kompanya na ipapakilala nila ang bagong features na dinesenyo upang protektahan ang mga bata kabilang ang paghikayat na sila ay mag-break mula sa platform.

Ang mga celebrities, kahit na ang mga kumikita ng malaki mula sa Facebook at Instagram, ay hindi nahiyang batikusin ang kompanya.

Sa isang interbyu ngayong taon sa The Associated Press, sinabi ng singer at aktres na si Selena Gomez na sinimulan niyang pigain ang mga tech companies tulad ng Facebook na linisin ang kanilang sites noong 2017 matapos magkomento ang isang 12 anyos sa isa niyang Instagram post: Patayin mo na ang sarili mo.

Iyon ang tipping point para sa akin, aniya. Hindi ko kayang i-handle ang nakikita ko.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.