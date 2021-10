Nobel Peace Prize winner Maria Ressa nagnilay ukol sa demokrasya sa Pilipinas

Kinausap ni Ressa si David Commons ng Power & Politics ng CBC ilang araw matapos mapanalunan ang Nobel Peace Prize. Ang kanyang interbyu ay mapapanood sa wikang Ingles.

Ang mga mamamahayag na sina Ressa at Dmitry Muratov ng Russia ay nagwagi ng 2021 Nobel Peace Prize noong nakaraang Biyernes dahil ipinaglaban nila ang freedom of expression sa mga bansa kung saan nahaharap ang mga reporter sa patuloy na pag-atake, harassment at maging pagpatay.

Itinayo ni Ressa ang Rappler noong 2012, isang news website na nakapokus sa pagiging kritikal sa rehimen ni President Rodrigo Duterte na naglunsad ng kontrobersyal at nakamamatay na anti-drug campaign.

Dinokumento ni Ressa at ng Rappler kung paano ginamit ang social media upang magkalat ng fake news, i-harass ang mga kalaban at manipulahin ang publikong diskurso.

