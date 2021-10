Canada Post inilahad ang stamp ni Christopher Plummer tampok ang kanyang iconic roles

Sinabi ng Crown corporation na ang stage at screen actor na ipinanganak sa Toronto ay ginampanan ang leading roles sa pagpili ng stamp design bago siya namatay sa kanyang tahanan sa Weston, Connecticut sa edad na 91.

Tampok sa stamp ang illustrations ni Plummer sa kanyang mga prominenteng roles mula sa karera na nagtagal ng 70 taon.

Sa harapan, makikita si Plummer bilang Prospero sa produksyon ng Stratford Festival ng The Tempest.

Litrato: Canada Post

Ang background naman ay naglalarawan ng apat pa niyang roles: King Lear mula sa stage production ng King Lear, Rudyard Kipling sa 1975 adventure feature na The Man Who Would Be King, Capt. Georg von Trapp sa 1965 musical film na The Sound of Music at John Barrymore sa dula na Barrymore.

Sinabi ng Canada Post na una nilang nilapitan si Plummer ukol sa paglikha ng stamp noong 2019 at ikinatuwa niya ang ideyang ito. Siya ay kinonsulta habang dinedesenyo ang naturang stamp.

Ang asawa ni Plummer na isang aktres at mananayaw, si Elaine Taylor Plummer, ay dumalo sa press conference ngayong Miyerkules sa Toronto kung saan inilahad ang mga detalye ukol sa stamp.

Dinesenyo ni Stephen Slipp ang stamp at iginuhit ni Spooky Pooka ang mga illustrations.

Si Plummer ay lumabas sa mahigit 200 screen projects at nag-perform sa mga entablado sa buong mundo.

Kabilang sa kanyang mga parangal ang dalawang Emmys, dalawang Tonys, at Academy Award para sa supporting role sa Beginners.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.