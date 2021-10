Canada at G20 allies inudyok ang Taliban na payagan ang aid, irespeto ang human rights

Sa idinaos na virtual summit, si Prime Minister Justin Trudeau at ang kanyang kapwa G20 leaders ay pinag-usapan ang krisis sa Afghanistan na nilikha ng pagpapatalsik ng Taliban sa gobyernong sinusuportahan ng West sa Kabul.

Inanunsyo ng European Union sa summit noong Martes ang support package na nagkakahalaga ng $1.4 bilyon, two-thirds nito ay bagong pondo.

Walang senyales ng kahit anong bagong Canadian financial commitment matapos ianunsyo ng Canada noong Agosto ang karagdagang $50 milyong humanitarian assistance sa mga organisasyong pang-internasyonal na tumutulong sa Afghanistan.

Ang financial assistance na inalok ng Canada at ng mga allies nito ay ipinapadala sa pamamagitan ng mga organisasyong pang-internasyonal tulad ng United Nations at World Bank, at hindi kailanman diretsong ibinibigay sa gobyerno ng Afghanistan mula sa anumang partido.

PANOORIN / International Development Minister Karina Gould nagsalita tungkol sa commitment ng Canada sa humanitarian aid sa Afghanistan:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang senior government official ang nagsabi na ginamit ni Trudeau ang kanyang speaking time sa G20 meeting upang itulak ang resettlement ng mga Afghan refugees at binigyang-diin na dinoble ng Canada ang commitment nito noong nakaraang buwan na tumanggap ng 40,000 asylum seekers.

Ang opisyal ay nagbigay ng mga detalye sa partisipasyon ni Trudeau sa meeting sa kondisyon ng anonymity dahil hindi siya awtorisado na magsalita on record.

Sumama si Trudeau sa iba pang pinuno upang iudyok ang Taliban na protektahan ang karapatan ng lahat ng Afghans, lalo na ng mga kababaihan.

Minarkahan ng meeting ang isa sa mga unang multilateral gatherings mula Agosto nang gumuho ang Afghanistan matapos umalis ang military forces ng Amerika. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng dalawang dekada ng militar at pulitikal na pakikipag-ugnayan ng West sa bansa.

Ang ekonomiya ng Afghanistan ay nasa dulo ng pagbagsak at ang populasyon nito ay nahaharap sa matinding kakulangan sa pagkain.

Bago pa man bumagsak ang bansa sa mga kamay ng Taliban, ang Afghanistan ay umaasa na sa foreign aid.

Si Italian Prime Minister Mario Draghi ang nag-host ng meeting noong Martes sa kanyang bansa at kasalukuyang chair ng G20. Ang Estados Unidos, Tsina at Russia ay miyembro rin ng grupo at ang kanilang mga pinuno ay dumalo sa virtual summit.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.