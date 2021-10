U.S. bubuksan ang land border sa fully vaccinated Canadians sa susunod na buwan

Inanunsyo ng senior U.S. officials Martes ng gabi na sisimulan na ang muling pagbubukas ng mga border sa Canada at Mexico na isinara sa non-essential travel mula noong mga unang araw ng pandemya Marso 2020.

Ang eksaktong petsa para sa reopening ay hindi pa nadedetermina ayon sa senior administration officials na nagsalita sa mga reporter ukol sa plano sa isang conference call.

Sinabi nila na may mga detalye pa rin na wino-workout kabilang ang klase ng dokumento na tatanggapin para patunayan ang vaccination status ng biyahero.

Naghihintay rin ng patnubay ang Estados Unidos mula sa Centers for Disease Control (CDC) ukol sa mga biyahero na nakatanggap ng mixed doses ng COVID-19 vaccines o ng AstraZeneca vaccine. Hindi inaprubahan ng Estados Unidos ang paghahalo ng mga bakuna o ang AstraZeneca vaccine para sa kanilang mga residente.

Gayunpaman, binigyang-diin ng isang opisyal na plano ng Centers for Disease Control CDC na irekomenda na tanggapin ang air travellers na naturukan ng anumang bakuna na inaprubahan para sa emergency use ng World Health Organization kabilang ang AstraZeneca. Sinabi ng opisyal na dapat asahan ang katulad na panuntunan sa land crossings.

Ang anunsyo noong Martes ng gabi ukol sa reopening ay dumating matapos ilahad ni Rep. Brian Higgins - isang New York Democrat na isa sa pinakamaingay na kritiko ng Washington sa patuloy na border restrictions - sa written statement.

Ang pagluwag ng hininga ng mga komunidad sa northern border matapos ang anunsyo na ito ay napakalakas na maririnig ito sa kabilang dulo ng Peace Bridge, ani Higgins sa statement na tinutukoy ang lugar na nagkokonekta sa Buffalo, New York at Fort Erie, Ontario at isa sa pinaka-busiest na tulay sa pagitan ng dalawang bansa.

Canadians tatanungin ukol sa vaccination status

Ilang sandali pa, inilabas ni U.S. Department of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas ang statement kung saan naka-outline ang reopening plan.

Binigyang-diin ni Mayorkas na ang cross-border traffic sa pagitan ng Canada at Estados Unidos ay nagge-generate ng economic activity sa pagitan ng border communities.

Nagagalak kami na gumawa ng mga hakbang upang i-resume ang regular travel sa isang ligtas at sustainable na paraan, aniya.

Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos, ang Canadians na tatawid ng border ay tatanungin ukol sa kanilang vaccination status ng border agents.

Ang proof of vaccination ay ire-require lamang kung ang traveller ay sasailalim sa secondary screening, ayon sa government offficials.

Kung ang biyahero ay fully vaccinated, walang requirement na magpakita sila ng negative COVID-19 test.

Kung ang updated rules ay epektibo na, luluwagan ng U.S. ang iba pang travel restrictions para sa fully vaccinated travellers na darating by air.

Disproportionate na measures

Ang updated rules ay nangangahulugan na ang Canadian at U.S. citizens ay mahaharap sa katulad na panuntunan kapag tumawid sa border matapos ang maraming buwan ng disproportionate measures sa pinakamahabang international border sa buong mundo.

Muling binuksan ng gobyerno ng Canada ang border nito sa fully vaccinated U.S. citizens noong Agosto na nagbunsod ng paulit-ulit na katanungan kung bakit hindi rin ginawa ito ng Estados Unidos.

Ang panuntunan ng Estados Unidos ay inilarawan na inconsistent dahil pinahihintulutan ang mga Canadians na pumasok sa U.S. by air, kahit para sa non-essential purposes sa panahon ng pandemya.

Sinabi ng government officials na ang updated na mga regulasyon ay sumasalamin sa lumalaking uptake ng pagbabakuna sa buong North America.

Binigyang-diin nila na halos 263 milyong tao sa Canada, U.S. at Mexico ang fully vaccinated na.

Ang essential workers na tumatawid sa land border, tulad ng truckers, ay mahaharap din sa bagong vaccine mandate simula Enero 2022.

Sinabi ng mga opisyal na naghihintay sila na ipatupad ang pagbabago na tinukoy nila bilang pangalawang phase ng border reopening upang mabigyan ang essential workers ng sapat na panahon para magpabakuna ng ganap.

Ang umiiral na border restrictions ay mag-e-expire sa Oktubre 21, ngunit ma-e-extend hanggang maipatupad ang bagong panuntunan.

Isang artikulo nina Katie Simpson (bagong window), Nick Boisvert (bagong window), Alexander Panetta (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.