100M tao pinwersa sa kahirapan ng pandemya, ang global solidarity ‘missing in action’

Sinabi ni Secretary General Antonio Guterres sa International Monetary Fund panel noong Lunes na ang global solidarity ay missing in action at ang mga tao na namumuhay sa mahihirap na bansa at sa mga lugar na may hidwaan ang pinakanagdurusa.

Ayon kay Guterres, Ang hindi pagkakapantay-pantay sa pagbabakuna ay isang moral outrage na kinokondena ang mundo na milyon-milyon pa ang mamamatay. Mas pinapatagal din nito ang pagbagal ng ekonomiya na nagkakahalaga ng trilyong dolyares at ang mahihirap na bansa ang matinding tinatamaan.

Sinabi ni Guterres na ang mga indikasyon na ang mundo ay nasa substantial economic recovery ay tinatakpan ang malaking pagkakaiba-iba ng mga sitwasyon sa pagitan ng mayayamang bansa at ng mga least-developed nations.

Mula Martes ng hapon, mahigit 238.5 milyong kaso ng COVID-19 ang naiulat sa buong mundo, ayon sa coronavirus-tracking tool ng Johns Hopkins University. Ang naiulat na global death toll ay nasa mahigit 4.8 milyon.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.