Canada hinimok na sumama sa allies upang mas manindigan laban sa Tsina

Dalawang beses ginamit ni Trudeau ang label na Indo-Pacific upang bigyang-diin ang importansya ng kooperasyon kasama ang Japan sa kanilang shared regional interests.

Para sa ilang observers, ito ang signal na ang Canada ay kumikilos tungo sa mas matigas na asta sa relasyon nito sa Tsina sa hinaharap.

Sinabi ni Paul Evans, isang Chinese expert sa University of British Columbia, na ang paggamit ng label na Indo-Pacific ay tinutukoy ang isang banayad ngunit natatangi na pagbabago sa kung paano tingnan ng Canada ang rehiyon.

Tradisyonal na tinutukoy ng Canada ang geopolitical entity sa kabila ng dagat Pasipiko bilang Asia Pacific, isang label na sinasabi ni Evans na malinaw na kasama ang Tsina at ang maraming regional neighbours nito, habang ang Indo-Pacific, ay isang shorthand na nilaan upang ibukod ang Tsina.

Siguro salita lang ito, ngunit may seryosong kaibahan, ani Evans.

Ang phrase na Indo-Pacific ay isinasama tayo sa isang strategic moment ng tunggalian ng kapangyarihan. Ang Indo-Pacific ay tungkol sa pagtaas ng Tsina at ang mga tugon dito.

Inaasahan ni Evans na mag-a-adopt ang Tsina ng mas malambot na version ng label, na nangangahulugan na minsan kontra Tsina, mas madalas nakikipag-cooperate sa Tsina sa larangan ng ekonomiya at iba pang bagay. Kaya mas malambot at mas inclusive na bersyon.

Ang quote na inilabas ng opisina ni Trudeau sa kanyang pahayag sa panunumpa ni Kishida ay sumasalamin dito.

Magkasama nating isusulong ang ating shared vision para sa malaya at bukas na Indo-Pacific at gumawa ng ambisyosong aksyon upang labanan ang climate change, ani Trudeau sa written statement. Habang patuloy nating ina-address ang global impact ng COVID-19 pandemic, magtutulungan tayo upang i-promote ang higit na kasaganaan para sa mga mamamayan ng Canada at Japan at ng buong Indo-Pacific region.

‘Malakas at reyalistikong’ trade sa Tsina

Ang iba sinasabi na oras na para lumaban ang Canada sa Tsina ngayong ligtas na sina Kovrig at Spavor.

Sinabi ni Lawrence Herman, isang international trade lawyer at dating Canadian diplomat, na kailangan ng Canada ang isang malakas at reyalistikong trade policy na mas in line sa Amerika at Australia. Dapat magsimula ito sa pagba-ban ng Canada sa Chinese firm na Huawei ukol sa pagsu-supply ng equipment para sa susunod na henerasyon ng 5G internet service.

Lahat ng allies ng Canada sa Five Eyes intelligence sharing network - ang U.S., Australia, Britain at New Zealand - ay pinagbawalan ang Huawei.

Dapat sabihin ng gobyerno ang mga areas kung saan ang business at trade ay maaaring ipagpatuloy - ngunit sa ilalim ng mga tuntunin at kondisyon na tumutugma sa mga polisiya ng Canada, kasama ang pag-akto ng patas at responsable ng Tsina at paggalang sa Canadian commercial assets, human rights at iba pang mga isyu, ani Herman.

Sinabi ng dating Canadian ambassador sa Tsina na si Guy Saint-Jacques na habang ginagamit ng Beijing ang hostage diplomacy bilang foreign policy tool, ang paggamit nito sa trade bilang sandata ay dapat kontrahin sa isang co-ordinated na paraan ng Canada at ng mga allies nito.

Nagpataw ang Tsina ng taripa matapos manawagan ang Australia para sa isang international investigation sa pinag-ugatan ng COVID-19 pandemic. Ang economic retaliation ng Beijing ay katulad ng mga ban na ipinataw sa Canadian canola at meat exports habang hawak ng Tsina sina Kovrig at Spavor at itinutulak ang Canada na palayain ang Chinese high-tech executive na si Meng Wanzhou matapos arestuhin ng Royal Canadian Mounted Police base sa U.S. warrant.

Ipinagtanggol ng Australia ang kanilang sarili mula sa paggambala ng Tsina sa kanilang political affairs. Noong nakaraang buwan, bumuo ang Australia ng bagong three-country security alliance kasama ang Estados Unidos at Britanya na bubuo ng armada ng nuclear-powered submarines.

Sinabi ni Saint-Jacques na isang magandang unang hakbang na pamunuan ng Canada ang international declaration laban sa arbitrary detention ngayong taon sa pamamagitan ng pagkuha ng suporta mula sa higit 60 bansa.

Kailangang makipagtulungan ng Canada sa ating mga allies para gumawa ng criteria na magti-trigger ng common responses mula sa signatory countries, kasama ang mga sanction sa weaponization ng trade, ani Saint-Jacques.

Kung nagkasundo ang Australia, Canada at U.S. na kung isa sa kanila ang bibigyan ng sanction ng Tsina, ang dalawa ay sasang-ayon na hindi dagdagan ang kanilang exports sa Tsina lampas sa historical share ng kanilang merkado doon. Mapipigilan nito ang Tsina na laruin ang isang bansa laban sa iba.

Noong nakaraang buwan, iniulat ng Politico na ang nominee ng administrasyon ni Biden para sa ambassadorship sa Canada ay gustong makita ang paglabas ng gobyerno ni Trudeau ng framework nito para sa kabuuang China policy.

Sinabi ni David Cohen sa kanyang nomination hearing kaharap ang Senate foreign relations committee na gusto niyang makita ang mas higit na kooperasyon sa pagitan ng Amerika at Canada upang labanan ang existential threat na Tsina.

Sa Canada, ang Conservative opposition ay nanawagan sa mga Liberal na ilabas din ang ganitong dokumento.

Ang isang senior federal official na nagsalita sa kondisyon ng anonymity dahil sa sensitivity ng isyu, ay sinabi na walang planong maglathala ng bagong dokumento sa Tsina sa madaling panahon.

Inilarawan ng opisyal ang approach ng gobyerno bilang evolving strategy at nakaugat sa mas matapang na pahayag mula kay dating foreign affairs minister François-Philippe Champagne (na ngayon ay industry minister na) at Foreign Affairs Minister Marc Garneau.

Noong nakaraang taon, sinuportahan ni Champagne ang kagustuhan ng Taiwan na maging bahagi ng World Health Organization meetings sa COVID-19 kahit na tutol ang Tsina.

Ngayong taon, sinabi ni Garneau na ang Tsina ay nakagawa ng matinding paglabag sa karapatang pantao sa isang sistematikong kampanya ng panunupil laban sa Muslim na Uyghur population nang ianunsyo niya na sasama ang Canada sa Britanya, Estados Unidos at European Union para mag-impose ng sanctions sa apat na Tsinong opisyal.

Sinabi ni Saint-Jacques na ang Canada at ang allies nito ay dapat maghangad ng mas mataas at i-target si President Xi Jinping. Ito ay maaaring sa anyo ng pagbo-boycott ng Western leaders sa pagbubukas ng Beijing Winter Olympics sa Pebrero 2022 na magiging sanhi ng pagkapahiya ng pinuno ng Tsina.

May nagmamaktol sa loob ng Communist Party tungkol sa direksyon ni Xi Jinping sa bansa at sinasabi ng mga tao na, ‘bakit natin naging kalaban ang Australia at Canada?’

Sa susunod na taglagas, si Xi ay maghahangad ng pangatlong termino bilang pinuno ng Communist party, ani Saint-Jacques.

Kaya kung mas malakas na pressure ang ibibigay natin, mas mapupuwersa sila na mag-usap sa loob ng partido ukol sa mga isyu.

Isang artikulo ni Mike Blanchfield (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.