David Card na ipinanganak sa Canada isa sa 3 winners ng Nobel sa economics

Si David Card ay ipinanganak sa Guelph, Ontario. Kasama ang University of California sa Berkeley, ginawaran siya ng kalahati ng premyo para sa kanyang pananaliksik ukol sa epekto ng minimum wage, imigrasyon at edukasyon sa labour market.

Samantala, ang kalahati ay napunta kay Joshua Angrist mula Massachusetts Institute of Technology at kay Dutch-born Guido Imbens mula Stanford University para sa kanilang framework upang pag-aralan ang mga isyu na hindi puwedeng umasa sa traditional scientific methods.

Sinabi ng Royal Swedish Academy of Sciences na ang tatlo ay “ganap na binago ang empirical work sa larangan ng economic sciences."

Real-world studies sa minimum wage

Sa isang pag-aaral na inilathala noong 1994, tiningnan ni Card kung ano ang nangyari sa mga trabaho sa Burger King, KFC, Wendy’s at Roy Rogers nang tinaasan ng New Jersey ang kanilang minimum wage mula $4.21 US sa $5.05 US, gamit ang mga restaurants na nasa border ng eastern Pennsylvania bilang control - o comparison- group.

Taliwas sa mga naunang pag-aaral, siya at ang kanyang research partner na si Alan Krueger na namatay noong 2019, ay napag-alaman na ang pagtaas ng minimum wage ay walang epekto sa bilang ng mga empleyado.

PANOORIN / David Card ibinahagi ang Nobel para sa pananaliksik sa minimum wage at immigration:

Binago ng minimum wage research ni Card ang pananaw ng mga ekonomista ukol sa mga polisiya na gaya nito. Binigyang-diin ng Economist magazine, noong 1992, ang survey ng mga miyembro ng American Economic Association (AEA) na 79 porsyento ang sumasang-ayon na ang minimum wage law ay nagpapataas sa unemployment sa mga mas bata at lower-skilled workers. Ang pananaw na iyon ay base sa tradisyonal na economic views ng supply at demand: Kung itataas mo ang presyo ng isang bagay, mas kaunti ang makukuha mo.

Gayunpaman, pagdating ng 2000, 46 porsyento lamang ng mga miyembro ng American Economic Association AEA ang nagsabi na ang minimum wage laws ay pinataas ang unemployment dahil sa pananaliksik nina Card at Krueger. Ang kanilang findings ay nag-spark ng interes sa karagdagang pananaliksik kung bakit ang mas mataas na minimum ay hindi babawasan ang employment.

Ang isang konklusyon ay sinasabi na ipinapasa ng mga kompanya ang gastos sa mas mataas na pasuweldo sa mga kostumer sa pamamagitan ng patataas ng presyo. Sa ibang cases, kung ang kompanya ang major employer sa isang partikular na lugar, maaari nitong panatilihing mababa ang pasuweldo. Kaya naman kaya nitong magpasuweldo ng mas mataas sa minimum na hindi binabawsan ang trabaho. Ang higher pay ay mas mag-a-attract ng mas maraming aplikante, na siya namang nagpapalakas sa labour supply.

Napag-alaman din ni Card na ang income ng mga native-born workers ay maaaring mag-benefit mula sa bagong immigrants, habang ang immigrants na dumating ng maaga ang mga taong maaaring negatibong maapektuhan.

Upang pag-aralan ang epekto ng imigrasyon sa trabaho, kinumpara ni Card ang labour market sa Miami nang pumayag ang Cuba na mag-emigrate ang kanilang mga tao noong 1980 na nag-udyok sa 125,000 katao na umalis na nakilala bilang Mariel Boatlift. Ito ay nagresulta sa pitong porsyento na increase sa workforce ng siyudad.

Sa pamamagitan ng pagkukumpara sa ebolusyon ng wages at employment sa apat na iba pang siyudad, nadiskubre ni Card na walang negatibong epekto sa mga residente ng Miami ang mababang lebel ng edukasyon. Ipinakita rin ng followup work na ang pagtaas ng imigrasyon ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa income ng mga tao na ipinanganak sa bansa.

Sinabi ni Card na akala niya ang voice message na dumating ng 2 a.m. mula sa isang tao sa Sweden ay isang prank ng kanyang kaibigan hanggang nakita niya na ang numero sa kanyang telepono ay mula talaga sa Sweden.

Huling Nobel ng taon

Ang premyo ay may kalakip na gintong medalya at 10 milyong Swedish kronor (mahigit $1.44 milyon Cdn).

Hindi tulad ng ibang Nobel prizes, ang economics award ay hindi inestablish ng will ni Alfred Nobel kung hindi ng Swedish central bank sa kanyang alaala noong 1968, na ang unang winner ay pinili rin noong taon na iyon. Ito ang huling premyo na inaanunsyo bawat taon.

Ang Nobel Committee ay naggawad ng premyo para sa medisina, pisika, kimika, panitikan at kapayapaan noong isang linggo.

Ang mamamahayag na si Maria Ressa ng Pilipinas ang nanalo ng peace prize kasama si Dmitry Muratov ng Russia. Siya lang ang tanging babae na pinarangalan ngayong taon sa anumang kategorya.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press at CBC News.