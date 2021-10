Moderna hindi ibabahagi ang kanilang COVID-19 vaccine formula

Sa isang interbyu sa The Associated Press, sinabi ni Noubar Afeyan na ang pangako ng Moderna noong nakaraang taon ay hindi i-enforce ang patent infringement sa kahit kanino na gumagawa ng coronavirus vaccine sa panahon ng pandemya.

Hindi namin ginawa iyon, ani Afeyan. “Sa palagay namin iyon ang responsableng gawin… gusto namin tulungan ang mundo.

Iginiit ng United Nations health agency na kailangang ibahagi ng Moderna ang kanilang vaccine formula.

Moderna kayang palakihin ang produksyon, ayon sa chairman

Sinabi ni Afeyan na inanalyze ng kompanya kung mas mainam ba na ibahagi ang kanilang messenger RNA technology at napag-alaman na kaya nitong i-expand ang production at mag-deliver ng bilyong-bilyong dagdag na doses sa 2022.

Sa susunod na anim hanggang siyam na buwan, ang pinakamaaasahang paraan para gumawa ng high-quality vaccines sa efficient na paraan ay kung kami mismo ang gagawa nito, ani Afeyan.

Nang tanungin kung aapela sila sa World Health Organization at sa iba pang organisasyon, sinabi niya na ang mga pagsamong ito ay ípinapalagay na wala kaming sapat na kapasidad, ngunit sa totoo lang alam namin na mayroon.

Ang Moderna ay nagmula sa zero production hanggang sa isang bilyong doses na wala pa isang taon, ani Afeyan na tinutukoy ang Massachusetts-based na kompanya na nag-develop ng bakuna at gumawa ng malalaking quantities nito. At sa palagay namin kayang gumawa mula sa isa hanggang sa tatlong bilyon sa 2022.

Ang COVID-19 vaccine ang tanging commercial product ng Moderna. Inanunsyo ng kompanya ang plano nito noong isang linggo na magbukas ng vaccine plant sa Africa. Sinabi ni Afeyan na umaasa siyang mapagpapasyahan na ang eksaktong lokasyon. Gayunpaman, maaaring abutin ng taon bago maging operational ang planta.

Nagsalita si Afeyan sa huling araw ng kanyang pagbisita sa Italya para makipagkita kay Pope Francis na nag-apela para sa universal vaccine access. Nagpakita rin si Afeyan sa Venice upang i-promote ang humanitarian prize initiative.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.