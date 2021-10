Enrique Iglesias, Ricky Martin nag-concert sa Scotiabank Arena sa Toronto

Sinabi ng mga operator ng arena na 580 araw na ang nakaraan mula nang maganap ang isang live music event sa indoor space, habang ang local COVID-19 precautions ay hinadlangan ang mass gatherings sa loob ng maraming buwan.

Ang mga fans ay napa-livin’ la vida loca habang kinakanta ni Martin ang ilan sa kanyang greatest hits kasama ang mga flamenco dancers at isang recorded appearance ni Christina Aguilera para sa duet na Nobody Wants to be Lonely.

Sumunod si Iglesias na umakyat sa entablado at nag-perform ng kanyang Top 40 charters na Hero at Be With You.

Ang stadium ay napuno sa 50 per cent capacity alinsunod sa provincial regulations. Ang concertgoers ay required na magpakita ng proof of full COVID-19 vaccination kasama ang government-issued identification para makapasok sa venue.

Ilang linggo ng naghahanda ang Scotiabank Arena para sa malalaking pagtitipon. Una nitong hinost ang pre-season opener ng Toronto Maple Leafs (bagong window) noong Setyembre 25 at Toronto Raptors ngayong linggo (bagong window).

Marami pang concerts ang nasa kalendaryo ngayong taon, kabilang ang Columbian pop star na si Maluma sa Oktubre 21, country singer na si Kane Brown sa Nobyembre 19 at ang reunion tour ng Genesis sa Nobyembre 25 at 26.

Ang Enrique & Ricky Live! Tour ay nagkaroon ng pangalawang performance sa Scotiabank Arena noong Biyernes at magtatanghal sa Bell Centre sa Montreal ngayong Sabado.

Isang artikulo ni David Friend (bagong window) ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.