Canada nag-donate ng mahigit 750,000 AstraZeneca vaccines sa ibang bansa mula summer

Habang ang Health Canada ay natagpuan ang AstraZeneca vaccine na ligtas at epektibo, karamihan sa mga Canadians ay nakakatanggap ng mRNA vaccines na gawa ng Pfizer-BioNTech o Moderna. Sinabi ng National Advisory Committee on Immunization noong Mayo na ang mRNA vaccines ay mas preferable dahil sa peligro ng bihira ngunit seryosong blood clots sa ilang AstraZeneca recipients.

Kaya naman naiwanan ang Canada ng significant inventory na hindi na ginagamit ng mga probinsya.

Sinabi ng opisina ni International Development Minister Karina Gould na 762,080 AstraZeneca doses ang na-deliver na sa anim na bansa noong tag-araw.

Ang mga donasyon ay bilateral agreements, hiwalay sa partisipasyon ng Canada sa COVAX global vaccine-sharing initiative.

Ang lahat ng shipment ng donated doses puwera sa una ay nangyari sa simula ng writ period para sa federal election campaign, noong nasa caretaker mode ang gobyerno. Dahil ang vaccine doses ay nag-e-expire sa paglipas ng panahon, ang agarang trabaho upang siguraduhin na hindi masasayang ang inventory ng Canada ay nagpatuloy sa caretaker period.

Pumirma ang Canada ng kasunduan sa mga suppliers na bumili ng 22 milyon doses ng AstraZeneca, ngunit mahigit 3 milyon lang ang na-deliver at na-distribute sa buong Canada para gamitin sa provincial at territorial vaccination campaigns.

COVAX donations pinopondohan ng Chinese vaccine deliveries

Bukod sa bilateral donations na ito, sumang-ayon din ang Canada na magdo-donate ng 40 milyon doses sa developing countries sa pamamagitan ng COVAX.

Sa ngayon, 2.7 milyon ng mga doses na ito ang na-deliver na sa mga bansa sa Africa, Central at South America.

Karamihan sa COVAX deliveries ay galing sa mga manufacturers ng AstraZeneca formulation. Subalit dahil sa kasalukuyang international supply shortage, nag-alok ang COVAX ng option sa mga bansa na tumanggap ng Sinopharm, isang bakuna na gawa sa Tsina na inaprubahan ng World Health Organization WHO para sa emergency use noong Mayo (bagong window).

Sa loob ng nakalipas na dalawang linggo, halimbawa, ang pinansyal na suporta ng Canada sa COVAX ay nakatulong na pondohan ang Sinopharm deliveries sa Nicaragua at Zimbabwe.

Hindi aprubado ang Sinopharm para gamitin sa Canada. Ang international travellers na naturukan ng mga bakuna na hindi inaprubahan ng Health Canada ay hindi kinokonsidera na fully vaccinated ng gobyerno ng Canada.

British Columbia ibabalik ang Moderna doses

Sa kanyang regular briefing noong Martes, sinabi ni British Columbia Chief Medical Officer of Health Bonnie Henry na ang probinsya ay hinahanda ng ibalik sa federal government ang 300,000 doses karamihan ay Moderna na hindi na nito gagamitin.

Ang mga bakunang ito ay hindi kailangan ng British Columbia sa mga oras na ito. Marami pa tayong bakuna na magagamit sa mga susunod na buwan, aniya. Ang mga bakuna na ito ay magiging parte ng donasyon ng Canada sa COVAX initiative.

Sinabi ni Henry na importante na maprotektahan laban sa virus ang mga tao sa buong mundo.

Iyon lang ang paraan para makaalis tao sa global pandemic na ito, at importante na gawin natin ang ating parte upang makapagbigay ng suporta, aniya. Ipinagmamalaki namin na ginagawa namin ito sa British Columbia B.C.

Ang gobyerno ng Canada ay kumukonsulta pa rin sa mga probinsya upang alamin kung ilang doses ang sobra sa kanilang inventory. Habang ang ilan sa mga doses na ito ay maaaring i-distribute sa pamamagitan ng COVAX, iminungkahi ni Henry na ang iba ay maaaring i-donate sa pamamagitan ng bilateral agreements tulad ng AstraZeneca shipments.

Hindi malinaw sa mga kontrata na bahagyang isiniwalat ng gobyerno ng Canada (bagong window) noong Hunyo kung pinahihintulutan ang bansa na mag-donate ng doses ng Moderna o Pfizer tulad ng ginagawa nito sa ibang bakuna na kinontratang bilhin.

Ang mga kasunduan upang mag-donate ng mRNA doses ay kailangang i-negotiate kasama ang pagkokonsulta sa mga kompanya na nag-supply nito.

Ang mga bansang tatanggap ay dapat may kakayahang isagawa ang istriktong transportasyon at cold storage requirements para sa mga bakuna, isang bagay na maaaring maging hamon sa ibang parte ng developing world.

Patuloy ang ‘di pagkakapantay-pantay sa buong mundo

Naglabas ng bagong strategy ang World Health Organization (WHO) (bagong window)noong Huwebes na bakunahan ang 40 porsyento ng populasyon sa bawat bansa sa pagtatapos ng taon, at 70 porsyento sa pagsapit ng mid-2022.

Nabigo ang World Health Organization WHO na makamit ang naunang target na bakunahan ang 10 porsyento ng populasyon sa bawat bansa, ekonomiya at teritoryo sa pagtatapos ng Setyembre. Limampu’t anim na bansa ang hindi na-meet ang markang ito.

Ginampanan na ng siyensya ang parte ng pagde-deliver ng makapangyarihan at life-saving tools na mas mabilis para sa kahit anong outbreak sa kasaysayan, ani World Health Organization WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ngunit ang konsentrasyon ng mga tools na iyon ay nasa kamay ng ilang bansa at kompanya na nauwi sa isang global catastrophe, kung saan ang mayaman lang ang protektado habang ang mahirap ay nananatiling expose sa nakamamatay na virus.

Habang ang mga bansa sa developing world ay patuloy na nahihirapang i-access at magbayad para sa COVID-19 vaccines, ang estimates na naitala ng Médecins Sans Frontières (MSF) ay sina-suggest na ang Western democracies ay mayroong 870 milyon na excess doses sa pagtatapos ng taong ito.

Sa kaso ng Canada, inestima ng Médecins Sans Frontières MSF na ang excess ay maaaring lampas 60 milyon doses bagama’t ang federal government ay maaaring hindi nakakatanggap ng delivery ng lahat ng available doses sa pamamagitan ng advance purchase agreements nito.

Nagbabala ang mga siyentista na ang COVID-19 variants ay maaaring ma-develop sa mga ‘di bakunadong populasyon. Habang ang existing na mga bakuna ay nagbibigay ng epektibong proteksyon mula sa karamihan ng variants na lumitaw, maaaring hindi palaging ganun ang kaso.

Isang artikulo ni Janyce McGregor, (bagong window) CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.