Bagong COVID-19 cases nasa downward trend sa unang pagkakataon sa nagdaang mga buwan

Sa technical briefing ukol sa data ngayong araw, sinabi ni Dr. Theresa Tam na ang reproductive number (Rt) ay bumaba sa below one sa unang pagkakataon mula kalagitnaan ng Hulyo.

Ang ibig sabihin nito ang mga bagong impeksyon ay nasa downward trajectory sa Canada sa unang pagkakataon sa nakalipas na mga buwan.

Gayunpaman, ang Rt ay bumaba lang ng below one nationally, at maaaring nasa o above one sa ibang lugar, ani Tam. Upang makontrol ang pandemya, ang Rt ay kailangang panatilihin sa below one consistently.

Ang mga ginawa natin ang dahilan upang maging positibo, ani Tam. Ngunit dapat manatiling mindful sa patuloy na pag-iingat sa mga darating na buwan.

Noong nakaraang linggo, ang Canada ay may average na 3,745 COVID-19 cases bawat araw. Mas kaunti ito ng kalahati sa higit 8,000 na bagong impeksyon kada araw na prinedict ng naunang modelling noong Setyembre, ani Tam.

Sinabi ni Tam na ang downward trend ay ebidensya na ang malawakang pagbabakuna at public health measures ay pinapanatili ang pandemya under control, kahit na kumalat ang mas nakakahawang delta variant. Higit 80 per cent ng mga eligible na tao ang nabakunahan na ng isang dose sa bawat probinsya at teritoryo.

Habang ang rates ng infection ay patungo sa tamang direksyon, ang malubhang karamdaman dahil sa COVID-19 ay nananatiling isyu. May 2,514 na tao sa ospital kabilang ang 769 na nasa intensive care units.

May 41,549 active cases sa Canada.

Gaps sa infections, vaccinations

Binigyang-diin din ni Tam ang mataas na degree ng regional variation ng COVID-19 infections at matinding karamdaman. Ipinapakita ng data na ang Prairie provinces (Alberta, Saskatchewan at Manitoba) ang may mas mataas na infection rates at mas mababang rates ng pagbabakuna.

Sa Saskatchewan at Alberta, 75 per cent ng mga tao edad 12 pataas ang fully vaccinated - rate na mas mababa kaysa sa ibang probinsya.

"Sa nakalipas na buwan, mahirap ang mga leksyon na ating natutunan kung saan ang measures ay lumuwag ng masyado o ng maaga, lalo na sa mga lugar na nanatiling mababa ang vaccination coverage, aniya.

Ayon sa data, ang bilang ng mga bagong kaso ay 10 beses na mas mataas at ang rate ng matinding karamdaman ay 36 beses na mas mataas sa mga ‘di bakunado.

Ang rates ng vaccination ay mas mababa sa mga kabataan na nag-iwan ng isang significant protection gap, ani Tam.

Sa 18-29 age group, 72 per cent lang ang nabakunahan ng dalawang doses.

Mga pag-iingat sa Thanksgiving

Hinikayat ni Tam ang mga Canadians na patuloy na sumunod sa lokal na public health directives at public health measures - kasama ang masking indoors at pag-iwas sa mataong lugar - ngayong Thanksgiving weekend.

Dagdag pa niya, wala raw siyang plano na pumunta sa in-person gathering.

Dati rati, nakakakita tayo ng mga surges sa kaso pagkatapos ng holiday events, ani Tam. Kaya ngayong taon, dahil may bakuna, sa tingin ko magiging mas maganda at matatag ang ating kalagayan.

Sinabi ni Dr. Howard Njoo, deputy chief public health officer, na pupunta siya sa isang in-person Thanksgiving gathering kung saan lahat ng bisita ay bakunado.

Nirekomenda ni Njoo na panatilihin ang mga events sa mga miyembro ng pamilya. Ngunit kung ikaw ay naharap sa isang kamag-anak na hindi bakunado, maaari mo siyang kausapin ukol sa isyu.

Kung halimbawa ang isang miyembro ng pamilya ay hindi bakunado, kailangan magalang mong ipaliwanag ang iyong sitwasyon at comfort level, ani Njoo.

Kung pinili nila na hindi magpabakuna, ito ang kanilang choice ngunit may consequences, in terms of family dynamics at ang pakiramdam ng iba ukol sa pagiging ligtas kapag nagsama-sama.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.