Google ipinagbawal ang ads na pino-promote o kumikita mula sa climate change denial

Sinabi ng kompanya sa kanilang blog post (bagong window) noong Huwebes na ang bagong polisiya ay mag-a-apply din sa YouTube na noong nakaraang linggo ay inanunsyo ang crackdown sa vaccine misinformation.

Napakinggan natin ang lumalaking bilang ng advertising at publisher partners na nagpahayag ng kanilang concerns tungkol sa mga ads na lumalabas o nagpo-promote ng maling impormasyon ukol sa climate change, saad ng statement na naka-post sa Google AdSense page (bagong window).

Ayaw ng mga publishers at creators na lumabas ang ads na ito na nagpo-promote ng maling claims sa kanilang pages at videos.

Sinabi ng kompanya na pagbabawalan nila ang mga ads na nagpo-promote o nagmo-monetize ng content na kumokontra sa well-established scientific consensus ukol sa climate change. Ito ay mag-a-apply sa mga pahayag na ang climate change ay isang hoax o scam, na itinatanggi na ang pandaigdigang klima ay umiinit batay sa long-term trends, o itinatanggi na ang greenhouse emissions o human activity ay nakaka-contribute sa climate change.

Sinabi ng Google na gagamit sila ng automated tools at human reviewers upang ipatupad ang polisiya na magiging epektibo sa Nobyembre para sa publishers at YouTube creators, at sa Disyembre para sa advertisers.

Ang mga advertisement ay pahihintulutan pa rin sa content na tungkol sa kaugnay na mga paksa tulad ng publikong debate sa climate policy o iba’t ibang epekto ng climate change.

Ang kompanya ay isa sa dalawang dominanteng players sa global digital ad industry na kumita ng $147 bilyon US mula sa ad revenue noong nakaraang taon. Facebook ang isa pang malaking player na pinagbabawalan din ang ads na ginagamit para magkalat ng maling impormasyon, ngunit hindi nilista ng kompanya ang partikular na mga paksa ng content kabilang ang climate change denial.

Ngayong linggo, ni-roll out ng Google ang bagong features na nakatuon sa pagtulong sa mga users na bawasan ang kanilang carbon footprint, ngunit iginiit ng isang artikulo sa The Verge (bagong window) na ang mga kompanya kasama ang Google ay ipinasa ang responsibilidad sa mga indibidwal na konsyumer at ang pinakahuling mga anunsyo ay dinisenyo para bawasan ang sariling carbon footprint ng kompanya.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.