157,000 bagong trabaho ang nadagdag sa ekonomiya ng Canada noong Setyembre

Ang jobs surge ay higit sa dalawang beses na mas malaki sa 60,000 bagong mga trabaho na inaasahan ng mga ekonomista.

Sapat na rin ito upang itulak ang jobless rate pababa sa 6.9 per cent. Ito ang pinakamababang unemployment rate mula nang magsimula ang pandemya.

Bago magpandemya, ang jobless rate ng Canada ay nasa 5.6 per cent. Tumalon ito noong Marso, Abril at Mayo 2020, at dumating sa pinakamataas na punto noong Mayo ng nagdaang taon sa 13.7 per cent. Nag-trend na ito pababa mula noon.

Habang pareho na ang bilang ng trabaho ngayon at bago dumating ang COVID-19 sa Canada, hindi ibig sabihin nito na nagtatrabaho na ang mga tao ng katulad dati.

Ang bilang ng mga tao na nagtatrabaho ng mas mababa sa kalahati ng karaniwang oras nila ay nasa 218,000, mas mataas pa rin kaysa noong Pebrero 2020. At ang kabuuang oras na trinabaho ng lahat ng empleyado ay mas mababa pa rin ng 1.5 per cent kaysa pre-pandemic level, kahit na mas maraming trabaho na ngayon.

Patuloy ang long-term joblessness

At may nakakabahalang senyales na maraming tao ang napag-iwanan kahit na lumaki ang job market. Ang bilang ng mga tao na tinatawag na long-term unemployed - ibig sabihin wala silang trabaho sa loob ng sunod-sunod na 27 linggo o anim na buwan - ay dumoble ngayon bago magpandemya. Iyon ay higit sa isang kapat ng lahat na walang trabaho.

Sinabi ni Leah Nord ng Canadian Chamber of Commerce na masamang senyales ito.

Importante na ipagdiwang ang pagbawi na nakita natin sa employment numbers noong nakaraang buwan, ngunit hindi rin natin ito dapat ipagsawalang-bahala, aniya. Sa gitna ng mass labour shortage, 27.3 per cent ng unemployed Canadians ang hindi kasama sa ulat. Saan sila nagpunta?

Gustong magtrabaho ng mga Canadians; ang karamihan ay walang trabaho dahil pinili nila ito, kaya dapat nating alamin kung ano ang pumipigil sa kanila para makagawa tayo ng evidenced-based na mga desisyon. Ang ating full economic recovery ay nakadepende dito.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.