Mga mamamahayag mula sa Pilipinas, Russia nanalo ng Nobel Peace Prize

Sila ay pinarangalan dahil ipinaglaban nila ang freedom of expression.

Ang mga nanalo ay inanunsyo ngayong Biyernes ni Berit Reiss-Andersen, chair ng Norwegian Nobel Committee.

Malaya, independent at fact-based journalism ang nagpoprotekta laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan, kasinungalingan at war propaganda, ani Reiss-Andersen.

Kung walang freedom of expression at freedom of the press, mahihirapan na matagumpay na i-promote ang kapatiran sa pagitan ng mga nasyon, ang pag-aalis ng sandata at mas magandang world order sa ating panahon.

Itinayo ni Ressa ang Rappler noong 2021, isang news website na nakapokus sa pagiging kritikal sa rehimen ni President Rodrigo Duterte na naglunsad ng kontrobersyal at nakamamatay na anti-drug campaign, ani ng Nobel committee.

Siya at ang Rappler ay dinokumento rin kung paano ginamit ang social media upang magkalat ng fake news, i-harass ang mga kalaban at manipulahin ang publikong diskurso.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Si Muratov ay isa sa mga nagtatag ng independent Russian newspaper na Novaya Gazeta noong 1993.

Ang Novaya Gazeta ay ang pinaka-independent na pahayagan sa Russia ngayon, na may kritikal na attitude ukol sa kapangyarihan, sabi ng Nobel committee.

Ang fact-based journalism ng pahayagan at propesyonal na integridad ay ginawa itong importanteng source ng impormasyon sa censurable aspects ng lipunan ng Russia na bihirang binabanggit ng ibang media.

Nagpadala ng pagbati ang Kremlin

Kinongratulate ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov si Muratov sa pagkapanalo ng premyo at sinabi na siya ay isang talentado at matapang na tao.

Binabati namin si Dmitry Muratov - siya ay nagtrabaho ayon sa kanyang mga ideolohiya, sinunod niya ang kanyang mga ideolohiya, siya ay talentado at matapang. Ito ay isang mataas na pagsusuri at binabati namin siya, ani Peskov sa isang conference call sa mga reporter matapos ianunsyo ang premyo.

Ang prestihiyosong gantimpala ay may kalakip na gold medal at 10 milyong Swedish kronor (mahigit $1.44 milyon Cdn). Ang prize money ay mula sa pamana na iniwan ng lumikha nito na si Swedish inventor Alfred Nobel na namatay noong 1896.

Noong isang taon ang premyo ay iginawad sa World Food Program (bagong window) na nilikha noong 1961 sa utos ni U.S. President Dwight Eisenhower upang labanan ang kagutuman sa buong mundo. Ang UN agency na nakabase sa Roma ay pinuri para sa adhikain na wakasan ang kagutuman bilang sandata ng war at conflict.

Ang Nobel Committee ay naggagawad ng premyo para sa medisina, pisika, kimika at panitikan.

Darating sa Lunes ang premyo para sa outstanding work sa larangan ng ekonomiya.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.