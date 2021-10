Manitobans nakatutok habang boxing icon, anak ng diktador tatakbo sa pagkapangulo ng PH

Ang halalan sa Pilipinas ay magaganap sa Mayo 2022 at dito pagdedesisyonan kung sino ang papalit sa kontrobersyal na pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte.

Sa tingin ko importante dahil sa heritage ko bilang Pilipino, ani Alfafara. Importante pa rin na malaman kung anong nangyayari sa Pilipinas dahil may mga kamag-anak pa ako roon. May mga pamilya at mga mahal sa buhay pa ako na naroroon.

Ang mga tao na naninirahan sa Canada na eligible bumoto sa paparating na halalan ay mayroon hanggang Oktubre 14 upang magparehistro sa overseas voting, ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Ottawa.

Habang ang araw ng halalan ay malayo pa, nag-anunsyo na ang ilang personalidad na sila ay tatakbo. Kabilang dito si Ferdinand (Bongbong) Marcos Jr, ang anak ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos, at ang kilalang boxer sa buong mundo na si Manny Pacquiao.

May oras pa para tumakbo ang iba, ayon kay Leonora Angeles, isang associate professor sa School of Community and Regional Planning sa University of British Columbia.

Si Leonora Angeles ay isang Associate Professor sa School of Community and Regional Planning at sa Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice sa University of British Columbia. Litrato: CBC / Maggie MacPherson

Si Angeles na isang dual citizen ng Pilipinas at Canada ay sinabi na plano niyang bumoto.

Ang isa raw sa mga key issues para sa mga botante ay ang pagtugon sa pandemya ng Pilipinas. Kasama rito ang mga tanong kung paano ginastos ang perang nakalaan para sa pandemya.

Ang nasa isip ng mga Pilipino ay paano kami makakaalis mula sa krisis ng pandemya, aniya.

Ang isa pang pokus, aniya, ay ang human rights at kung anong mangyayari sa mga demokratikong institusyon.

Partikular kung mayroon kang presidente, ang incumbent na si President Duterte, ay kilala na may malakas na anti-crime at giyera laban sa droga na nauwi sa pagkawala ng due process.

Ang pormal na imbestigasyon ay inilunsad ng International Criminal Court (ICC) sa mga pagpatay na naganap sa panahon ng giyera ni Duterte sa droga.

Sinabi ni Angeles na aktibo siya sa global Filipino movement na sumusuporta sa oposisyon, bagama’t hindi pa rin kilala kung sino ito.

Sana mayroon akong bolang kristal para masabi ko sa iyo kung ano ang mangyayari, ani Angeles. Pero sa ngayon magulo pa ang lahat. Fluid pa ang sitwasyon.

Tulad ni Alfafara, nakatutok din si Karla Atanacio mula sa Winnipeg at plano ring bumoto.

Hinihikayat ni Karla Atanacio na bumoto ang mga eligible sa pamamagitan ng absentee ballot sa halalan sa Pilipinas sa susunod na taon. Litrato: CBC / Walther Bernal

Ang alam ko lang ay hindi natin kailangan ng mga taong singlakas ng pananaw ni Duterte at kailangan natin ibalik ang non-partisanship, ang abilidad na makipagtulungan sa iba’t ibang partido at sa mga tao na may iba’t ibang political views, ani Atanacio.

Ang human rights at edukasyon at mas maraming bata na makapasok sa eskwelahan, sanitation ito ang mga pangunahing isyu na dapat pagdebatihan.

Sa ngayon, hinihintay pa niya kung sino pa ang tatakbo.

Pagdating kay Pacquiao, sinabi ni Angeles na hindi maitatanggi ang kanyang popularidad, ngunit hindi siya kumbinsido na dapat siyang maging presidente.

Isa siyang figure na makapangyarihan na kaya niyang pahintuin ang trapiko tuwing may laban siya kasi lahat ng tao ay nakatutok sa kanyang gagawin, aniya.

Ngunit… tuwing hihilahin ko ang ibang tao na pag-usapan ito nagiging malabo kasi sasabihin nila ‘Bilyonaryo ‘yan e, ano bang alam niya sa mga problema natin?’ Hindi ito madaling pag-usapan.

Sinabi ni Atanacio na hinihikayat niya ang mga taong nakatira sa Manitoba na bumoto kung eligible sila.

20,000 ang bumoto mula sa Canada noong 2016

Sinabi ni Ronaldo Opina, Honorary Consul para sa Manitoba, na napansin niya na may malaking turnout ng mga taong nais magparehistro para sa absentee ballots, ngunit hindi niya masabi sa ngayon kung ilang tao na sa Manitoba ang nagparehistro para bumoto.

Sinabi ng embahada na noong 2016, mahigit 22,000 na mga Pilipino sa Canada ang nag-participate sa overseas voting.

Si Alfafara ay nasa proseso pa rin ng pagpaparehistro para makaboto mula sa Canada. Tinitingnan niya ang background at track record ng mga tumatakbong kandidato.

Hindi rin siya kumbinsido na si Pacquiao, na isang senador, ang tamang tao para sa trabahong ito.

Kinikilala ko ang kabutihan ng loob ni Manny Pacquiao na maglingkod at tumulong sa mga indibidwal, aniya. Ngunit sa palagay ko hindi iyon sapat para sa isang napakataas na posisyon na nagre-require ng maraming accountability at responsibility.

Ang key issue para sa kanya ay ang mga tanong ukol sa pandemic response at ang mga alegasyon ng korapsyon.

Umaasa siya na tatakbo ang kasalukuyang bise presidente ng Pilipinas (bagong window) na si Leni Robredo. Si Robredo ang opposition leader at hindi siya ang running mate ni Duterte noong 2016.

Inanunsyo ni Robredo na siya ay tatakbo sa pagkapangulo ngayong Huwebes.

Importante na pagkatapos ng eleksyon, ang mananalo ay susubukan na lutasin ang mga problema na hindi nasolusyonan ng dating administrasyon, ani Alfafara.

Ang anak ni Duterte na si Sara Duterte-Carpio, na kasalukuyang mayor ng Davao city, ay itinanggi ang spekulasyon na siya ay tatakbo sa pagka-presidente.

Isang artikulo ni Alana Cole (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters at The Associated Press.