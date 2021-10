Keanu Reeves kabilang sa 2021 inductees sa Walk of Fame ng Canada

Ang singer-songwriter na si Jully Black, yumaong blues artist na si Salome Bey at wrestling star na si Bret (The Hitman) Hart at decathlete Damian Warner ay inanunsyo rin bilang inductees noong Miyerkules.

Ang listahan ng 10 tao ay kinumpleto ni Cargojet CEO Ajay Virmani at ng mga University of Toronto scientists na nakadiskubre ng insulin: Frederick Banting, Charles Best, John Macleod at James Collip.

Ang Walk of Fame gala na magaganap sa Diyembre 4 sa Beanfield Centre sa Toronto ay magbibigay rin ng dalawang special awards: ang Allan Slaight Music Impact Honour para kay musician Serena Ryder at ang National Hero Honour para kay Super Bowl-winning football player Laurent Duvernay-Tardif.

Bawat taon, ipinagdiriwang ng Walk of Fame ng Canada ang kahusayan at tagumpay na nakamit sa larangan ng arts at entertainment; entrepreneurship at philanthropy; humanitarianism; science, technology at innovation; at sports at athletics.

Ang gala ngayong taon ay eere sa hindi pa inaanunsyong petsa sa Disyembre sa CTV.

Yumaong co-founder ‘isang passionate visionary’

Ang pinakabagong nadagdag sa grupo ay dinala ang kabuuang bilang ng inductees sa 200. Ang Walk of Fame ng Canada ay nilikha noong 1998 ng yumaong Peter Soumalias at nina Bill Ballard at Dusty Cohl, kasama sina Dianne Schwalm at Gary Slaight.

Ang pagkamatay ni Soumalias ay ibinalita noong Linggo sa Twitter account ng Walk of Fame.

Si Walk of Fame CEO Jeffrey Latimer ay nagbigay ng parangal sa kanyang mga kontribusyon sa isang press release noong Miyerkules na sabay na inanunsyo ang class ng 2021.

Si Peter ay isang passionate visionary na ang pagmamahal sa Canada at ang dedikasyon sa pagdiriwang at pagkukuwento ng istorya ng mga great achievers ng bansa ay magpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang iniwang legasiya, ani Latimer.

Ang Walk of Fame ng Canada ay isang national not-for-profit na organisasyon na lumago mula sa pagbibigay parangal sa mga inductees na naka-engrave sa mga bituin sa sidewalk ng Entertainment District ng Toronto patungo sa national series ng mga programa at pagdiriwang buong taon.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.