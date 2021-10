Pfizer hiniling sa U.S. na aprubahan ang COVID-19 shots para sa mga bata edad 5-11

Ang aksyon na ito ay dumating habang nagpaplano ang pharmaceutical giant na pormal na mag-file ng authorization para sa shot na ito sa Canada sa kalagitnaan ng Oktubre, na dati nang ni-report ng CBC News (bagong window).

Ang Pfizer at ang partner nito na BioNTech ay nagsumite na ng preliminary data mula sa kanilang trial sa Health Canada ng mas maaga kaysa inaasahan, kinumpirma ng departamento kamakailan lang.

Maraming mga magulang at pediatricians ang naghahangad ng proteksyon para sa kanilang mga anak na mas bata kaysa 12, ang age cut-off ngayon para sa bakuna na ginawa ng Pfizer at ng German partner nito na BioNTech. Hindi lang maaaring magkasakit ng malubha ang mga bata, hamon din ang pagpapanatili sa kanila sa eskwelahan habang ang coronavirus ay rumaragasa sa mga komunidad na kaunti pa lang ang nababakunahan.

Inanunsyo ng Pfizer sa tweet na pormal na silang nag-file ng application sa Food and Drug Administration.

Ngayon kailangang magdesisyon ng Food and Drug Administration FDA kung may sapat na ebidensya na ligtas ang bakuna at gagana sa mga bata tulad ng paggana nito sa mga teens at adults. Isang independent expert panel ang publikong pagdedebatihan ang ebidensya sa Oktubre 26.

Ang malaking pagbabago: Ipinakita ng research ng Pfizer na ang mga bata ay dapat maturukan ng a third of the dose na ibinibigay sa lahat ng tao. Matapos ang pangalawang dose, ang mga bata edad 5 hanggang 11 ay nag-develop ng virus-fighting antibody levels na kasing lakas ng nasa teens at young adults na nabakunahan ng regular-strength shots.

Mas maraming balakid bago maaprubahan

Kahit ang mga bata ay nasa lower risk ng matinding pagkakasakit o pagkamatay kaysa sa matatanda, minsan maaaring mamatay ang bata sa COVID-19 at ang mga kaso sa mga bata ay tumaas dahil kumalat ang mas nakakahawang delta variant sa buong bansa.

Natutuwa ako na matulungan ang ibang bata na makakuha ng bakuna, ani Sebastian Prybol, 8 taong gulang, na nakatira sa Raleigh, North Carolina sa Amerika. Siya ay kasama sa Pfizer study na ginawa sa Duke University at hindi niya alam kung naturukan siya ng totoong bakuna o ng dummy shots.

Gusto nating makasiguro na talagang ligtas ito para sa kanila, wika ng ina ni Sebastian na si Britni Prybol. Sinabi niya na siya ay magiging overjoyed kapag inaprubahan na ng Food and Drug Administration FDA ang bakuna.

Pinag-aralan ng Pfizer ang lower dose sa 2,268 na mga bata edad 5 hanggang 11 at sinabi na wala itong seryosong side effects. Ang pag-aaral ay hindi ganoon kalaki para ma-detect ang extremely rare side effects tulad ng heart inflammation na minsan ay nangyayari pagkatapos ng pangalawang dose ng regular-strength vaccine. Mas common din ito sa mas batang kalalakihan.

Kung pahihintulutan ng Food and Drug Administration FDA ang emergency use ng kid-sized doses, may isa pang balakid bago magsimula ang pagbabakuna sa age group na ito. Magdedesisyon ang mga advisers ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kung irerekomenda nila ang shots para sa mga bata, at ang Centers for Disease Control and Prevention CDC ang gagawa ng final decision.

Upang maiwasan ang dosing mix-ups, plano ng Pfizer na i-ship ang vials na may espesyal na marka para sa pediatric use na naglalaman ng mas mababang dose.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.