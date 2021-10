Employment lawyers naghahanda sa 1st wave ng COVID-19 layoffs bunsod ng vaccine mandate

Ilang buwan nang pinupukpok ng mga gobyerno, institusyon at kompanya ang vaccine mandates sa mga tao upang mapigilan ang pandemya na pinaigting ng variants.

Habang lumalapit ang deadline sa mga employer na ipatupad ang fully vaccinated approach, ang mga hindi bakunadong manggagawa ay maaaring sumailalim sa unpaid leave o di kaya’y masibak sa trabaho, ayon sa mga abogado.

Kinontak tayo ng libo-libong tao sa buong Canada na mayroong ultimatum na magpabakuna bago dumating ang partikular na petsa o nanganganib na mawalan ng trabaho, sinabi ni employment lawyer Lior Samfiru, partner sa Samfiru Tumarkin LLP, sa isang interbyu.

Makikita natin ang pinakamalaking wave ng terminations mula nang magsimula ang pandemya, aniya. Binanggit din ni Samfiru na kinontak ang kanilang firm ng maraming manggagawa mula sa iba’t ibang industriya kabilang ang health care, edukasyon, bangko, construction at mga restaurants.

Ito ay magiging kapansin-pansin.

Mandates nagbunsod ng maraming katanungan

Ibinalita ni Prime Minister Justin Trudeau ang bagong mandatory vaccine policy ng Canada (bagong window) noong Miyerkules. Nire-require nito ang core public service, air travel at rail employees na maging fully vaccinated laban sa COVID-19 sa pagtatapos ng Oktubre.

Ang pederal na vaccine mandate ay katulad ng provincial policies, gaya sa Nova Scotia kung saan lahat ng school at health-care workers ay required na magkaroon ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine sa pagtatapos ng Nobyembre (bagong window).

Ang mga pribadong kompanya ay gumawa rin ng corporate vaccine mandates na may deadlines para maging fully vaccinated ang staff.

Ang legal experts tuloy naipit sa pagitan ng pagpoprotekta sa mga karapatan ng indibidwal na manggagawa at pagtitiyak na ang employers ay tutupad sa kanilang obligasyon na panatilihing malusog at ligtas ang staff, kliyente at ang publiko.

May tanong din kung ano ang makatuwirang accommodations o exemptions para sa mga manggagawa at kung ang unvaccinated employees na masisibak sa trabaho ay dapat bigyan ng compensation.

May mas malaking obligasyon ang employer na gawing ligtas ang workplace, ani Ron Pizzo, isang labour at employment lawyer sa Pink Larkin sa Halifax.

Dahil isang acute illness ang COVID na maaaring ikamatay ng tao, ang peligro na makapinsala ay mataas, aniya. Ipatutupad ng mga employer ang polisiyang iyon sapagkat may wastong dahilan at tungkulin nila na panatilihing ligtas ang kanilang workplace.

Sinabi ni Pizzo na ang kanyang firm ay nakatanggap ng maraming tawag mula sa mga taong ayaw magpabakuna at nais labanan ang employer vaccination requirements.

Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pipilayin ng mass resignations ang mga kompanya dahil sa kawalan ng manggagawa sapagkat mataas ang vaccination rate sa pangkalahatang populasyon.

Binigyang-diin ni Pizzo na maraming law firms ang nagpakilala ng mandatory vaccination policies para sa face-to-face meetings sa opisina.

Karamihan sa government restrictions ay ‘makatuwiran,’ ayon sa abogado

Sinabi ni Wayne MacKay, professor emeritus sa Dalhousie Schulich School of Law, na ang mga employer ay kailangang balansihin ang indibidwal na karapatan ng mga manggagawa, tulad ng pag-aalok ng reasonable accommodations, habang pinapanatiling ligtas ang work environment.

Ngunit sinabi niya na ang recent reviews ng mga kaso na sangkot ang pagbabalanse sa pagitan ng indibidwal na karapatan at pampublikong kalusugan ay pabor sa huli.

Sinuyod ko ang maraming cases at tribunals at ang great majority ay sinasabi na kahit importante ang indibidwal na karapatan at dapat gawin mo ang lahat upang igalang iyon, sa panahon ng pandemya, ang reasonable limits ang bibigyan ng mas malawak na scope, ani MacKay. Karamihan sa mga restriksyon ng gobyerno ay nakita na makatuwiran dahil sa panganib na dulot ng COVID-19.

Kahit ang mga kaso na ito ay hindi tungkol sa vaccine mandates, sinabi niya na parehong pangangatuwiran ang mag-a-apply.

Sinabi ni MacKay na may kaunting lehitimong dahilan upang humingi ng exemption mula sa vaccine policy, tulad ng medical reasons.

Ngunit ang ibang workplaces ay mangangailangan ng mas malakas na mandatory vaccines kaysa sa iba.

Kung maaari kang magtrabaho exclusively sa bahay, hindi ito masyadong malakas na argumento para i-require ang tao na iyon na magpabakuna bilang bahagi ng kanilang employment, ani MacKay. Kung ikaw ay nasa public sector at nagsisilbi sa publiko, iyon ang mas kapani-paniwalang kaso para mag-require ng bakuna.

Kung kailangang bigyan ng compensation ang mga manggagawa na natanggal sa trabaho dahil ayaw nilang magpabakuna, sinabi niya na depende raw ito sa work environment, kung gaano ka-valid ang pangangailangan para sa polisiya at kung ang manggagawa ay unionized o hindi.

Iminungkahi ni Samfiru na ang mga nasibak na manggagawa na hindi binayaran ng sapat na compensation ay maaaring mag-claim ng wrongful dismissal.

"Ang employer ay magpapatupad ng bagong panuntunan na hindi parte ng orihinal na employment agreement, aniya. Ito ay magiging termination without cause at ang severance ay dapat bayaran. Bukod doon, maaari ring magkaroon ng human rights claim.”

Isang artikulo ni Brett Bundale (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.