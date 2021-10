Canada hinimok na paghigpitan ang Facebook matapos ang testimonya ng whistleblower

Sinabi ni Frances Haugen, dating Facebook data scientist, sa mga senador sa Estados Unidos noong Martes na alam ng Facebook na sila ay nag-o-operate ng mga produkto na nakakapinsala sa mga bata, pinapaigting ang dibisyon at pinahihina ang demokrasya.

Nagmakaawa siya sa gobyerno ng Estados Unidos na umaksyon at sinabing ang mas malakas na pangangasiwa ang tanging solusyon dahil pinili ng kompanya ang kumita kaysa kaligtasan ng mga users.

Sinabi ng muling nahalal na Liberal government na may plano silang labanan ang social media hate speech sa future legislation - ngunit ang testimonya ni Haugen ang nag-udyok sa ilang observers na sabihin na kailangang isipin muli ng gobyerno kung paano nila ire-regulate ang mga kompanya tulad ng Facebook.

Mas malaki ang diskusyon ukol sa regulasyon, ani Ramona Pringle, isang propesor sa Ryerson University na pinag-aaralan ang social media.

Kapag hindi tayo nakakita ng bagong batas, ang concern ay maaaring dumilim ang mga bagay.

Testimonya ‘pinagtibay’ ang nalalaman na ng iba

Si Haugen na nagtrabaho sa Facebook noong 2019 at umalis noong Mayo ay sinabi na ilang beses nabigo ang kompanya na aksyunan ang internal research na nagpapakita na ang mga produkto nito - lalo na ang Instagram - ay maaaring makapinsala sa mga tinedyer sa pamamagitan ng pagpapalala ng kanilang body image issues.

Si Frances Haugen ay isang dating data scientist sa Facebook. Litrato: Reuters

Pinagbintangan din ni Haugen ang Facebook na gumagamit ng hateful content upang panatilihing engaged ang mga users.

Ang bagong impormasyon na ito ay pinapatibay lang ang pananaliksik na nailabas na sa mahabang panahon, ani Fareed Khan, founder ng advocacy group na Canadians United Against Hate.

Inuudyok ni Khan ang gobyerno na labanan ang hate speech sa social media sa pamamagitan ng istriktong regulasyon. Gusto raw niyang magkaroon ng batas kasama ang pagmumulta at posibleng criminal charges laban sa tech executives.

Sa tingin ko wala silang interes na gawin ito, aniya ukol sa tugon ng gobyerno.

Ang kuwento ni Haugen tungkol sa mga problema sa Facebook ay totoo raw para kay MP Catherine McKenna na sinabing ang mga kompanya tulad ng Twitter at Facebook ay walang ipinakita na interes sa pagpoprotekta ng mga biktima ng hateful online content.

Nariyan lang sila at walang ginawa, sulat ni McKenna sa Twitter.

Madalas na target si McKenna ng misogynistic attacks sa loob ng apat na taong panunungkulan bilang minister ng environment at climate change ng Canada.

Sinabi ng isang Facebook Canada executive ngayong taon na ang kompanya ay bukas sa government regulation na may kaugnayan sa klase ng content na maaaring i-post.

Sa isang email sa CBC News, inulit ng Facebook Canada spokesperson ang mensaheng ito habang itinanggi ang claims ni Haugen na alam ng Facebook na inilalagay nila sa panganib ang mga users.

Talagang wala kaming commercial incentive, walang moral incentive, walang company-wide incentive na gumawa ng kahit anong bagay maliban sa bigyan ang pinakamaraming bilang ng tao ng positibong karanasan sa Facebook, ayon sa statement.

Canada malapit na magkaroon ng bagong batas

Nangako ang Liberal government na magpapakilala ng bagong batas sa loob ng 100 araw laban sa online hate speech. Sa pamamagitan ng batas na ito, mananagot ang mga kompanya sa content na lumalabas sa kanilang platform.

Sa isang email sa CBC News, ang opisina ni Canadian Heritage Minister Steven Guilbeault ay hindi sinabi kung may planong baguhin ang approach ukol sa Facebook at iba pang social media giants matapos ang testimonya ni Haugen at kung may karagdagang panawagan para umaksyon ang gobyerno.

Binigyang-diin ng spokesperson ni Guilbeault ang ibang planadong legislation kaugnay ng social media, kasama ang plano na mas i-promote at pondohan ang Canadian content at mga panuntunan na pupwersahin ang mga kompanya na bayaran ang Canadian news outlets kapag lumabas ang kanilang content sa social media platforms.

Hindi ginawang available si Guilbeault ng departamento para sa isang interbyu.

Sinabi ni Pringle na dapat ikonsidera ng Canada ang iba pang options na direktang tutugon sa mga alalahanin tungkol sa hate speech, pagtatanim ng dibisyon at promosyon ng extremism online.

Sinang-ayunan niya ang paghahambing ni Haugen sa Facebook sa mga tobacco companies noong 20th century - itinago ng mga kompanyang ito ang masamang epekto ng kanilang mga produkto.

Kinalaunan ang mga rebelasyon ay nauwi sa pag-aksyon ng gobyerno tulad ng pagba-ban ng tobacco advertising at ang paglalagay ng warning labels sa mga tobacco products.

Sinabi ni Pringle na maaaring hindi tugunan ng Facebook ang mga isyung ito ng mag-isa.

Kailangan ng independent oversight. Kailangan makialam ang gobyerno sa puntong ito, aniya.

Isang artikulo ni Nick Boisvert (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.