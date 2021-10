Trudeau nagsisisi na nagpunta sa Tofino noong National Day for Truth and Reconciliation

Ang pagbibiyahe noong 30th ay isang pagkakamali at pinagsisisihan ko ito, sabi niya sa mga reporter sa kanyang unang pagharap sa publiko mula noong trip.

Tinawag niya ang National Day for Truth and Reconciliation na isang importante na sandali para sa ating lahat - Indigenous at non-Indigenous - upang magnilay at gumunita.

Hinarap ni Trudeau ang matalas na kritisismo ukol sa kanyang desisyon na magbiyahe. Habang ang kanyang opisyal na itinerary ay sinabi na siya ay dadalo sa private meetings sa Ottawa noong araw na iyon. Kinalaunan ito ay inupdate para sabihin na siya ay nasa Tofino.

Binigyang-diin ng kanyang opisina na ang prime minister ay nagsalita sa isang taimtim na seremonya sa Parliament Hill Miyerkules ng gabi, kung saan ibinahagi ng mga residential school survivors ang kanilang matinding trauma. Nag-tweet (bagong window) din si Trudeau na nakipag-usap siya sa mga survivors sa telepono mula sa buong bansa.

Nang tanungin kung bakit siya nagbiyahe - at kung pinayuhan siya na huwag gawin ito - sinabi ni Trudeau na ang ‘kung paano ito nangyari’ ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa nangyari na pinagsisisihan ko.

Mas marami pa ang patuloy nating gagawin tungo sa daan ng rekonsilyasyon, maging ito man ay tanggalin ang long-term boil water advisories, maging ito man ay siguraduhin na may magandang mga investments sa housing at suporta para sa mga bata na papasok sa bago at mas mahusay na eskwelahan sa buong bansa sa Indigenous communities, aniya.

Prime Minister PM nangakong bibisitahin ang Tk'emlúps te Secwépemc

Inulit ni Trudeau ang paghingi ng tawad kay Tk'emlúps te Secwépemc Kukpi7 (Chief) Rosanne Casimir at ipinahayag ang kanyang pagsisisi na hindi siya bumisita sa kanyang komunidad upang markahan ang unang National Day for Truth and Reconciliation sa Canada, sa kabila ng maraming imbitasyon.

Tk’emlúps te Secwépemc Kúkpi7 (Chief) Rosanne Casimir. (Archives) Litrato: La Presse canadienne / Darryl Dyck

Ang Tk'emlúps te Secwépemc Nation ay malapit sa dating residential school sa Kamloops, British Columbia kung saan 200 posibleng unmarked burial sites ang na-detect ng radar survey noong spring. Nagsagawa ng isang event noong Huwebes ang nasyon na dinaluhan nina Assembly of First Nations National Chief RoseAnne Archibald at British Columbia B.C. Solicitor General Mike Farnworth.

Noong Linggo, sinabi ng First Nation na humingi ng tawad si Trudeau dahil hindi siya sumagot sa mga imbitasyon ng komunidad.

Gusto kong pasalamatan si Chief Casimir dahil sinagot niya ang aking tawag nitong weekend para diretso akong makahingi ng tawad dahil hindi ko siya nasamahan at ang kanyang komunidad noong araw na iyon. Nakapokus ako na itama ito, ani Trudeau.

Inaasahan ko ang aking pagbisita sa Tk'emlúps te Secwe̓pemc ng personal na nalalapit na.

Ang National Day for Truth and Reconciliation ay nilikha sa pamamagitan ng isang batas na prinopose at ipinasa ng Liberal na gobyerno noong Hunyo.

PANOORIN | Trudeau sinabing ‘isang pagkakamali ang magbiyahe’ sa National Truth and Reconciliation Day:

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.