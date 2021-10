Federal public servants, RCMP at mga biyahero dapat magpabakuna bago matapos ang buwan

Ang lahat ng nais magbiyahe ay dapat din maging fully vaccinated bago sumapit ang Oktubre 30 para makasakay ng eroplano, tren o marine vessels.

Upang palakasin ang vaccination rates, ire-require ng gobyerno ng Canada ang lahat ng kanilang empleyado sa core public administration at ang Royal Canadian Mounted Police (RCMP) na maging fully vaccinated o mag-apply ng medical o religious exemption sa pagtatapos ng buwan.

Ang mga contractors ng gobyerno tulad ng cleaning staff ay dapat double-dosed din para makapasok ng government buildings. Tinatayang 267,000 employees ang sakop ng polisiya na dapat iulat ang kanilang vaccination status bago sumapit ang Oktubre 29.

Kung hindi pa sila nagpapabakuna o nakakatanggap ng accommodation sa ilalim ng Canadian Human Rights Act dalawang linggo matapos ang petsa na iyon, mahaharap sila sa disciplinary action na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng kanilang trabaho, wika ng isang senior government official sa technical briefing sa mga reporter bago ang anunsyo ni Trudeau.

Ang mga hindi bakunadong empleyado ay hindi pahihintulutan na pumasok sa trabaho, in person man o remote, at sasailalim sa administrative leave na walang suweldo. Sinabi ng senior official na ang mga empleyado na ito ay hindi magka-qualify para sa employment insurance (EI) benefits.

Ang travel measures, kasama ang mandatory vaccination para sa mga empleyado ng gobyerno, ay isa sa pinakamalakas sa mundo pagdating sa pagpapanatili ng kaligtasan mo at ng iyong pamilya, at sa pag-iwas sa mga lockdown para sa lahat, wala na tayong oras para sa half measures, ani Trudeau.

Kung ginawa mo ang tama at ikaw ay nagpabakuna, deserve mo ang kalayaan na maging ligtas mula sa COVID-19. At maging ligtas ang mga anak mo sa COVID-19. At makabalik sa mga bahay na mahal mo.

Ang mga empleyado na sumasailalim sa mandate na ito ay hindi kailangang mag-produce ng vaccination documents. Sa halip, nakadepende ito sa honour system: kailangang pumirma ang mga empleyado sa attestation form na nagpapatunay na naturukan sila ng kailangang shots.

Ang attestation forms na ito ay susuriin at ang mga manager ay maaaring humingi ng proof of vaccination kahit anong oras.

Ang pagsisinungaling ay may karampatang disciplinary measures. May consequences kung magsisinungaling ang empleyado, wika ng senior government official.

Mga industriyang regulated ng gobyerno

Simula Oktubre 30, lahat ng employers ng federally regulated air, rail at marine transportation sectors ay required na magpatupad ng mandatory vaccination policies para sa kanilang mga organisasyon. Matapos ang maikling phase-in period, ang mga kompanya na ito ay ire-require na igarantiya na ang kanilang mga empleyado ay fully vaccinated, ang mga hindi bakunadong manggagawa ay matatanggal sa trabaho.

Lahat ng airline at airport staff, kabilang ang mga tao na nagtatrabaho sa mga restawran at retail stores sa post-security area, ay dapat maging fully vaccinated. Lahat ng empleyado sa federally regulated railways, kabilang ang rail crew at track employees, ay kailangan magpabakuna. Ang marine operators sa Canadian vessels ay dapat siguraduhin na ang kanilang mga trabahador ay nabakunahan.

Ang ibang Crown corporations - kabilang ang Canada Post at CBC/Radio Canada - at iba pang government entities tulad ng House of Commons at Senate ay hihilingin na magkaroon ng katulad na polisiya ngunit maaari silang magpatupad ng sariling paraan ng pamamahala at authority framework, sabi ng opisyal.

Mula Oktubre 30, lahat ng biyahero edad 12 pataas na lilipad sa mga paliparan ng Canada o sasakay sa mga tren ng VIA Rail at Rocky Mountaineer ay dapat maging fully vaccinated bago mag-board. Ang mga pasahero sa non-essential passenger vessels tulad ng cruise ships ay dapat makumpleto ang kanilang bakuna bago magbiyahe.

Para sa karamihan ng mga tao, simple lang ang panuntunan - para makabiyahe, dapat bakunado, ani Trudeau.

Kung hindi ka pa nagpapabakuna at nais mong magbiyahe ngayong winter, nililinaw ko, mayroon lamang extremely narrow exceptions, tulad ng isang valid medical condition.

Nasa kamay ng air, rail at marine operators ang paggawa ng mga proseso upang i-verify ang vaccine status, ani ng government official. Dagdag pa niya, inaasahan ng gobyerno na ang mga kompanya na ito ay tatanggapin ang provincial vaccine passports bilang proof of status. Ang isang standardized, pan-Canadian proof of vaccination document para sa international travel ay ginagawa pa lang, ngunit ang mga detalye ukol dito ay hindi pa naaanunsyo.

Tinupad na namin ang aming unang vaccine commitment at sa mga susunod na linggo, tatapusin natin ang trabaho na magkaroon ng vaccine passport para sa international travel, ani Trudeau.

Mga hakbang nakatuon sa ayaw magpabakuna

Upang mag-qualify bilang fully vaccinated traveller, ang isang tao ay dapat maturukan ng buong serye ng COVID-19 vaccine na naaprubahan ng Health Canada - ang kombinasyon ng approved shots ay tinatanggap din - ang last dose ay dapat naiturok 14 na araw bago ang petsa ng biyahe. Sinabi ng government official na magkakaroon ng maikling transition phase na pahinhintulutan ang mga biyahero na magpakita ng negatibong COVID-19 molecular test result imbes na proof of vaccination - hanggang Nobyembre 30.

Ang anunsyo ay dumating habang hinihimok ng public health authorities ang mga hindi bakunado na magpaturok upang maiwasan ang nakamamatay na pagkalat ng virus sa ilang probinsya. Ang milyong-milyong Canadians na umiwas sa bakuna ang nagpaigting sa fourth wave ng pandemya kasama ang mas nakakahawang delta strain ng virus na umiikot ngayon.

Habang 88 per cent ng eligible Canadian population ay naturukan na ng isang shot, sinabi ni Trudeau na mas maraming tao ang dapat ilislis ang kanilang manggas sa panahon kung saan maraming bakuna at tumataas ang bilang ng mga kaso.

Base sa estimate ng CBC News, mahigit apat na milyong tao edad 12 pataas ang pinili na hindi magpabakuna o maghintay muna.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.