Military nurses nagsimula nang magtrabaho sa kasagsagan ng 4th wave sa Alberta

Sinabi ng Canadian Armed Forces na ang walong critical care nursing officers na ipinadala mula sa probinsya ng Ontario at Nova Scotia ay sisimulan na ang kanilang shifts ngayong hapon.

Naka-iskedyul sila na magsagawa ng integration training kasama ang Alberta Health Services ngayong umaga, Oktubre 6 at sisimulan ang shifts bandang hapon kapag natapos na ang training, ayon sa statement ng Canadian Armed Forces.

Ang suporta ng militar ay mananatili hanggang sa katapusan ng Oktubre.

Nag-request ang Alberta ng assistance mula sa militar noong isang buwan habang nag-ispaik ang COVID-19 cases, hospitalizations at intensive care admissions sa probinsya.

Isang senior critical care nursing officer ang unang ipinadala noong Lunes upang tulungan ang health authorities na alamin kung saan at paano ii-integrate ang ibang nursing officers sa health-care system.

Nakikipag-ugnayan ang Alberta sa Newfoundland and Labrador na nag-alok din na magpapadala ng isang medical team.

Nagpaplano ang Red Cross na magpadala ng hanggang 20 medical professionals, ang iba may karansan sa ICU, sa Alberta.

Ang mga health officials ng Alberta ay patuloy na humahanap ng acute care space upang i-accommodate ang mga kritikal na pasyente upang maiwasan ang pagrarasyon ng alaga.

Iniulat ng Alberta ang 663 na bagong COVID-19 cases noong Martes at 26 ang nadagdag na namatay. May 1,094 na pasyente sa ospital na may COVID-19 noong Martes, kabilang ang 252 na nasa intensive care.

Mula noong Martes, ang ICU capacity ay nasa 82 per cent. Kung walang nadagdag na surge spaces, ang provincial ICU capacity ay nasa 177 per cent, ayon sa Alberta Health Services AHS .

Ang mga bagong hakbang upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa Alberta ay ipinatupad noong Miyerkules, kasama ang pagbabawas sa outdoor gathering limit sa 20 katao mula 200 at ang pagpapatuloy ng public reporting ng mga eskwelahan na may dalawang kaso ng impeksyon.

Sa isang news conference noong Martes, inanunsyo ni Premier Jason Kenney na ang Albertans edad 75 pataas at ang First Nations, Inuit at Metis people edad 65 pataas ay maaaring mag-book ng third dose ng COVID-19 vaccine.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.