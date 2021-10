Elizabeth May ng Greens nagsalita matapos ang ‘masamang resulta ng eleksyon’

Alam kong mas maraming babatikos sa akin kung ako'y nagsalita kaysa nanahimik sa nangyari, ani May na muling nahalal sa kanyang riding ng Saanich-Gulf Islands noong September 20 federal election.

Masama ang loob ko ukol dito. Alam kong nalagay ako sa masamang sitwasyon ngunit importante na malaman ng mga Canadians na may Green Party. Importante na malaman ng mga tao na nag-e-exist ang Green Party. Hindi kami lalayo. Muli kaming babangon.

Ang Greens na may 252 na kandidatong tumakbo sa 338 ridings sa buong Canada ay bumaba ang national vote mula 6.5 per cent noong 2019 sa 2.3 per cent noong 2021 na halalan. Si May at isa pang MP - si Mike Morrice mula sa Kitchener Centre - ang tanging dalawang representatives ng partido sa Parlamento kumpara sa tatlong seats na nakuha nila noong nakaraang eleksyon.

Sinabi ni May na si Green Party Leader Annamie Paul, na nag-anunsyo ng kanyang resignation bilang leader noong Setyembre 27 (bagong window), ay hindi pa opisyal na bumababa sa puwesto at kinokontrol pa rin ang komunikasyon ng partido.

Kailangan may magpaliwanag na ang dahilan kung bakit wala silang naririnig mula sa Green Party ay dahil ang komunikasyon ay kontrolado ni Annamie Paul, ani May sa CBC News.

Sinabi ni May na pinakiusapan siya na huwag magsalita tungkol sa internal party politics ngunit nagdesisyon na magsalita ngayon pagkatapos mabigo si Lorraine Rekmans, presidente ng federal council ng partido at miyembro ng Serpent River First Nation, na maglabas ng statement ng Green Party ukol sa National Day for Truth and Reconciliation noong nakaraang Huwebes.

Nais niyang maglabas ng statement noong National Day for Truth and Reconciliation at pinagsabihan ng communications staff na, ‘Kumukuha lang kami ng instruction mula kay Annamie Paul at hindi ka puwedeng gumawa ng statement, ani May.

Nakakadismayang resulta ng halalan

Noong Setyembre 20, natapos sa ika-apat na puwesto (bagong window) si Paul, ang pangatlong beses niyang pagkatalo, sa riding ng Toronto Centre. Sinabi ni Victoria Galea, ang executive assistant ni Paul, na ang Green Party leader ay sinet up upang matalo at sinisisi niya si May dahil sa kawalan nito ng suporta.

"Bawat araw, sine-set up siya ng partido upang matalo, kasama rito ang dating pinuno," ani Galea sa CBC News (bagong window).

Itinanggi ni May na hindi niya sinuportahan si Paul. Inalok pa nga raw niya ang kanyang Saanich-Gulf Islands seat kay Paul.

Binatikos ako nang husto dahil hindi ko raw inalok ito, ngunit sa totoo lang, inalok ko ito kay Annamie. Noong panahon na iyon, sinabi niya na hindi siya interesado na makipagpalit ng seats, ani May.

Dagdag pa ni May, nag-fundraise siya para kay Paul at ang partido ay may sapat na resources para sa isang national tour.

Ang katotohanan ay binigyan si Annamie Paul ng mas maraming resources bilang bagong lider at mas higit na awtoridad kaysa mayroon ako dati, ani May.

Ang pokus ni May sa ngayon ay suportahan ang susunod na pinuno ng partido. Hindi raw niya kinokonsidera na bumalik sa posisyon na ito.

Marami tayong talentadong tao sa Green Party, aniya. Kung ako ulit ang titingnan nila, magmumukhang, ‘O wala na silang ibang tao kung hindi ang matandang babae na iyon. Ayan na naman siya.’ Kaya gusto kong ipokus na lang ang aking enerhiya sa mga bagay na kapaki-pakinabang.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.