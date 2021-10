Kung si Joyce Echaquan ay isang puti, buhay pa rin sana siya, sabi ng Quebec coroner

Si Echaquan, ina ng pitong supling, ay namatay noong Setyembre 28, 2020 matapos ibidyo ang sarili habang ang health-care staff sa ospital sa Joliette, Quebec ay nagsalita ng mga racist remarks laban sa kanya.

Ang kanyang pagkamatay at ang footage na kinuha bago naganap ito ay nagbunsod ng galit, mga protesta at mga panawagan upang kilalanin ng probinsya ang systemic racism.

Matapos ilabas ang ulat sa pagkamatay ni Echaquan noong Biyernes, nagsalita si coroner Géhane Kamel sa mga reporter sa Trois-Rivières, Quebec upang ipaliwanag ang kanyang findings.

Napag-alaman ni Kamel na may ginampanang papel ang rasismo sa pagkamatay ni Echaquan at ang kanyang kamatayan ay hindi nagmula sa natural causes bagkus ay accidental dahil hindi niya natanggap ang karapat-dapat na pag-aalaga.

Napagpasyahan ni Kamel na ang pagkamatay ni Echaquan ay maiiwasan kung nagkaroon ng mas mabuting pag-alaga.

Kahit na mahirap itong pakinggan, may nakalimbag na prejudice at biases sa sistema na nag-contribute sa hindi pagseseryoso ng health-care staff sa sitwasyon, ani Kamel ngayong Martes.

Sinabi rin ni Kamel na si Echaquan ay infantilized at na-label bilang manipulative drug abuser kahit na walang ebidensya nito.

Nang tanungin ng isang reporter sa wikang Pranses kung sa tingin niya ay buhay pa si Echaquan ngayon kung siya ay naging puting babae, sumagot si Kamel: Je pense que oui, o, Sa tingin ko.

Sinabi ni Kamel na ang imbestigasyon ay isang mahirap ngunit kinakailangan na proseso at ang iba pang testimonya ay niyanig siya on a human level.

Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, iniwanan tayo ni Joyce ng isang napakaimportanteng legasiya, ani Kamel habang pinipigilan ang pagluha. Napakalungkot kung hindi tayo matututo mula sa kanyang pagkamatay.

Namatay si Echaquan mula sa pulmonary edema.

Binigyang-diin sa ulat ni Kamel na ang paggamot kay Echaquan ay naapektuhan dahil inakala ng medical staff na siya ay nagsa-suffer mula sa drug withdrawal na hindi naman totoo.

Premier itinatanggi pa rin na may systemic racism

Nag-isyu ng maraming rekomendasyon si Kamel, ang isa sa pinakamahalaga (bagong window) ay ang pagkilala ng gobyerno ng Quebec sa umiiral na systemic racism sa loob ng mga institusyon nito.

Ilang beses itinanggi ni Premier François Legault na may umiiral na systemic racism sa probinsya.

Ang systemic racism ay hindi nagpapahiwatig na ang bawat indibidwal na parte ng sistema ay racist. Ipinapahiwatig nito na ang sistema - sa pamamagitan ng prejudices na pinahihintulutan, kasuklam-suklam na mga kilos o hindi pagkilos - ang nakaka-contribute sa trivialization at marginalization ng Indigenous communities, ani Kamel sa news conference.

Kapag ang mga obserbasyon ko ay nagawa na at ang mga rekomendasyon ko ay naipadala sa iba’t ibang provincial ministries at organizations, nasa kanila na ang desisyon upang gamitin ang oportunidad na ito para sa isang dayalogo.

Ngayong Martes, itinanggi muli ni Premier François Legault ang pagkakaroon ng systemic racism, inulit niya ang kanyang posisyon na hinawakan sa loob ng mahigit isang taon.

Sinabi ni Legault na ang depinisyon ng systemic racism na sinasang-ayunan niya ay iba sa ginamit ni Kamel.

Sinabi ng premier na as far as he’s concerned, ang systemic racism ay dapat organizational, sa anyo ng mga directives na galing sa mga tao na nasa posisyon ng awtoridad na sumusuporta sa racist policies.

Ginamit niyang halimbawa ang health-care system, sinabi ni Legault na ang pag-uugali ng mga staff o tao sa management ay hindi nangangahulugan na mayroong sistema na naglalayong ipadama ang diskriminasyon sa mga Indigenous people.

Para sa akin, ang sistema ay nanggagaling upstairs, nanggagaling sa mga tao sa itaas, at hindi ko ito nakikita sa health-care network, aniya.

Sinabi ni Legault na ang systemic racism ay nag-exist sa Quebec noong mayroon pang residential schools ngunit wala na siyang nakikita na ebidensya nito ngayon.

Hinikayat niya muli ang Quebecers na huwag huminto sa mga depinisyon at sumang-ayon na ang rasismo - systemic man o hindi - ay umiiral sa Quebec at dapat harapin.

Oo, may prejudice at diskriminasyon at rasismo, at kailangan lahat ng Quebecers ay magtulong-tulong upang labanan ito, wika ng premier.

Isang artikulo ni Antoni Nerestant (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.