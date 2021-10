Nag-aalala tungkol sa mga ’di bakunadong bisita sa Thanksgiving? Narito ang ilang payo

Para sa ilang tao, nangangahulugan ito na magkakaroon ng mahirap na pag-uusap sa mga malapit sa kanila na pinili na hindi magpabakuna laban sa novel coronavirus o ang paggamit ng ekstrang precautions para siguraduhin na ligtas ang lahat ng bisita.

Baka iniisip ninyo kung ano ang best approach sa mahirap na pag-uusap na ito o anong klaseng mga hakbang ang dapat gawin upang maging komportable ang inyong mga bisita.

Sinabi ni Abdullah Shihipar, isang manunulat at public health researcher sa Brown University na nagmula sa Toronto, na mas mainam kung tutugunan ang isyu ng harapan.

Madali itong ma-confuse bilang away pulitika, at ayaw ng mga tao na gawing pulitika ang Thanksgiving. Ngunit napakaimportante na alalahanin na hindi ito isyung pampulitika. Ito ay isang bagay tungkol sa infection control, ani Shihipar sa Metro Morning ng CBC Radio.

Ang isang hindi bakunadong miyembro ng pamilya ay maaaring ilagay sa panganib ang maraming tao sa pagtitipon, lalo na ang mga bata o matatandang tao na naroroon. Inirekomenda niya ang pakikipag-usap ng diretso sa mga bisita ukol sa kanilang vaccination status, sa telepono o in person sa isang outdoor setting. Ang texts at email, aniya, “ay kalimitang pinapalala ang mga bagay.

Ang mga tao ay hindi dapat mag-alinlangan na mag-set ng personal boundaries sa kung ano ang nararamdaman nila na COVID-safe at kung ano ang hindi. At kung may problema ang ibang tao rito, well, may karapatan tayo na i-set ang sarili nating personal limits at boundaries, ani Shahipar.

Ispaik sa mga kaso kaugnay ng Thanksgiving 2020

Noong nakaraang taon, ang public health officials sa ilang Ontario regions ay sinabi na ang ispaik sa COVID-19 cases noong huling bahagi ng Oktubre ay dahil sa malalaking pagtitipon na naganap sa Thanksgiving noong naunang dalawang linggo (bagong window).

Noong mga panahon na iyon, ang nakasaad sa provincial regulations ay hanggang 10

tao lang ang maaaring magtipon indoors habang 25 ang puwedeng magtipon sa labas. Pagkatapos ng magugulong mensahe sa publiko, hinikayat ng gobyerno at health officials ang mga pamilya na magtipon lang kasama ang mga taong naninirahan sa kanilang bubong.

Ang Thanksgiving ngayong taon ay naiiba dahil may kasama itong advantage ng COVID-19 vaccines. Mahigit 81 per cent ng eligible Ontarians edad 12 pataas ang mayroon ng dalawang shot.

Bagama’t hindi lahat ay ok na. Halos 3.72 milyon katao sa probinsya ang hindi pa bakunado, isang bilang na kasama ang mga bata edad 11 pababa na nananatiling ineligible.

‘Indibidwal na desisyon ng mga pamilya’

Ibig sabihin ang mga nagpaplano na mag-imbita ng bisita sa kanilang tahanan para sa holiday ay dapat magplano ng maayos, ani Dr. Kieran Moore, chief medical officer of health ng Ontario.

Ito ay mga indibidwal na desisyon ng mga pamilya at sigurado ako na magkakaroon ng mga usapin sa planning phase, aniya noong Sept. 29 news conference.

Sa tingin ko fair na itanong, ‘Nabakunahan ka na ba o hindi pa? sa kahit sino na iyong makakasama sa darating na Thanksgiving, dagdag niya. Kung maghahalo ang bakunado at ‘di bakunado na mga tao, sa palagay ko ang basic symptom screening at masking ay nararapat.

Kung ang lahat ng tao sa gathering ay may dalawang doses ng bakuna, maaari ng hindi mag-mask ang mga bisita, ani Moore.

‘Ang outdoors ay mas maigi kaysa indoors’

Alalahanin din na ang outdoors ay mas maigi kaysa indoors pagdating sa paglilimita ng potential exposure sa COVID-19, aniya.

Kung mainam ang panahon, mas maganda - kung ang mga bisita ay magkahalong vaccinated at unvaccinated - na gawin ang okasyon sa labas na alam natin na may sariwang hangin na mas ligtas kaysa nasa loob ng kulong na espasyo.

Siyempre, ang mga indibidwal ay kailangang i-assess ang overall risk batay sa kanilang personal na sitwasyon.

Mag-aalala ako kapag multi-generational o kung may tao na immune-suppressed o compromised na dadalo, pagpapatuloy ni Moore.

Nirekomenda ni Dr. Eileen de Villa, medical officer of health ng Toronto, na lahat ay dapat mag-ingat ngayong Thanksgiving.

Ang ibig sabihin nito ay panatilihin na maliit ang pagtitipon, gumamit ng mask as much as possible, samantalahin ang outdoor spaces, buksan ang mga bintana at pintuan as much as possible - para mabawasan ang kahit anong klase ng transmission, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Metro Morning.