Canada ibinahagi ang data sa mga bansa na duda pa rin sa mixed-dose travellers

Inaasahan ang pederal na gobyerno na maglalabas ng mas maraming detalye ukol sa standardized vaccine passport para sa Canadians sa mga susunod na linggo, gayunpaman, mararanasan pa rin ng ibang Canadians na hindi papasukin sa ilang borders o imandato na mag-quarantine.

Kinikilala lamang ng maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos, ang mga tao na fully vaccinated kung may parehong doses ng aprubadong bakuna. Ang AstraZeneca-Oxford ay hindi rin kasama sa listahan ng mga aprubadong bakuna sa maraming lugar.

May humigit-kumulang 3.88 milyon na fully vaccinated Canadians ang nakakuha ng dalawang magkaibang klase ng bakuna, hindi pa kasali rito ang mga taga-Quebec kung saan ang data sa mixed vaccines ay hindi available.

Sa mga Canadians na iyon, mga 1.5 milyon ang naturukan ng unang dose ng AstraZaneca o Covishield, na gumagamit ng parehong formula.

Ang problema natin dito sa Canada ay tayo lang ang isa sa mga kaunting lugar na ginawa ito, at napakaliit lang ng travel market ng Canada kumpara sa buong mundo, ani Richard Vanderlubbe, direktor ng Association of Canadian Travel Agencies ACTA at presidente ng tripcentral.ca.

Ang Canada ay parang isang outlier noong nakaraang tag-araw dahil pinayagan nito ang mga tao na mag-mix at match ng mga bakuna, at ang pagsasaliksik sa immune response ng approach na ito ay positibo.

Ang mga tao na sumunod sa public health directions at nagpaturok ng unang dose na available sa kanila ay maaaring naging frustrated dahil hindi sila makakapagbiyahe nang ipinasa na ang mandatory vaccine rules sa buong mundo, babala ni Vanderlubbe.

Sigurado ako na ang frustration ay tataas pa - walang duda, aniya.

Nagpresenta ng data ang Public Health Agency of Canada tungkol sa pagiging epektibo ng mixed doses sa Estados Unidos at sa iba pang top-priority destinations.

Sa tingin ko may malaking obligasyon para gawin iyon, ani Vanderlubbe.

Aktibo ang Canada partikular sa pagkakalat ng impormasyon ukol sa pagiging epektibo ng paghahalo ng AstraZeneca at mRNA vaccines tulad ng Pfizer-BioNTech at Moderna, ani Dr. Theresa Tam, chief public health officer ng Canada.

PANOORIN | Tam sinabi na ang Canada ay nakikipag-ugnayan sa U.S. upang aprubahan ang mixed vaccine doses para sa travel:

Hindi sila gumamit ng AstraZeneca vaccine sa Estados Unidos at wala ring mixed-dose schedule. Ang resulta, wala silang domestically generated na impormasyon ukol rito, ani Tam sa news briefing noong Setyembre 24.

Ang bagong panuntunan ng Estados Unidos ay papayagan lang lumipad ang fully vaccinated sa kanilang border ayon sa kanilang standard. Kaya ang mga bakunadong Canadians na dating pinahihintulutan na lumipad sa Amerika na may negative COVID-19 test lamang ay hindi na makakabiyahe sa Nobyembre.

Ang land border ay mananatiling nakasara hanggang Oktubre 21.

Inaabisuhan pa rin ng Canada ang lahat laban sa unessential travel sa labas ng bansa, gayunpaman, umaasa ang gobyerno na kikilalanin ng ibang bansa ang vaccine status ng Canadians na naturukan ng dalawang doses ng domestically approved vaccine.

Ang ibang popular na European destinations ay kinilala na ang mixed doses dahil sinunod nila ang approach na kapareho ng sa Canada, ani Tam.

Kailangan pa rin natin abisuhan ang mga biyahero na itsek ang requirements ng bansa na kanilang pupuntahan dahil iba-iba ang panuntunan sa mga lugar na iyon. Ngunit ginagawa namin ang lahat upang mapadali ang recognition, aniya.

Ang mga biyahero na pupunta sa Canada na na-meet ang vaccine requirements ay exempted sa mandatory quarantine sa kanilang pagdating, ngunit para lang ito sa bakuna na aprubado ng Health Canada.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.