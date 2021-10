B.C. bibigyan na ng COVID-19 booster shot ang long-term care, assisted living residents

Sinabi ng mga health official na nag-aalok sila ng boosters dahil sa panganib na dala ng pamumuhay sa group settings at dahil ang matatandang tao ay hindi nagde-develop ng malakas na antibody response sa kanilang unang dalawang vaccine doses.

Alam natin na ang seniors at nakatatanda ay nagdala ng mabigat na pasanin at patuloy tayong nakakakita ng mga kaso sa long-term care homes na ito, ani Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry sa isang news conference noong Setyembre 28.

Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry ng British Columbia. (Archives) Litrato: Radio-Canada / MIKE MCARTHUR (CBC)

Sinabi ni Henry na ipinapakita ng pinakahuling data na ang third dose ay pinaka-epektibo anim na buwan matapos iturok ang pangalawang dose.

Ang mga eligible na tumanggap nito ay bibigyan ng extra shots kasama ang high dose influenza shots habang paparating ang tradisyonal na cold at flu season.

Inanunsyo na ni Henry ang plano para sa third vaccine dose para sa mga tao na immuno-compromised. Sinabi rin niya na paparating ang mas maraming impormasyon ukol sa third doses para sa mga tao na hindi nakompromiso ang kalusugan.

Iniulat ng British Columbia B.C. ang 22 active health facility outbreaks sa long-term care, assisted living facilities o acute care settings mula noong Biyernes. Ang mga rehiyon sa Fraser Health at Interior Health ang may pinakamataas na bilang ng outbreaks na may pito bawat isa.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.