Trudeau humingi ng tawad dahil ‘di nakapunta sa Truth and Reconciliation Day sa B.C.

Sinabi ni Kukpi7 (Chief) Rosanne Casimir na ang Tk'emlúps te Secwépemc Nation ay dalawang beses sumulat kay Trudeau upang imbitahan siya na markahan ang unang National Day for Truth and Reconciliation ng Canada noong Setyembre 30.

Umaasa ako na makakarating siya, aniya noong Huwebes.

Binatikos si Trudeau noong nakaraang linggo dahil lumipad siya sa Tofino, British Columbia sa unang National Day for Truth and Reconciliation ng Canada at ginugol ang bahagi ng biyaheng ito sa pagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya.

Dumalo sa isang seremonya si Trudeau sa Ottawa noong Miyerkules ng gabi ngunit kinumpirma ng Prime Minister’s Office noong Huwebes na ilang araw siyang mamamalagi sa Tofino kasama ang kanyang pamilya. Nakipag-usap siya sa walong residential school survivors noong Huwebes din, ayon sa Prime Minister’s Office PMO .

Ngunit ang desisyon ng prime minister na lumipad sa Tofino ay nagpakita na hindi nagtutugma ang kanyang mga salita sa kanyang mga aksyon, ayon kay Evelyn Korkmaz (bagong window), isang residential school survivor.

Ang sentimyentong iyon ay umalingawngaw ng matalas na pagpuna mula sa iba pang grupo, kabilang ang B.C. Indian Chiefs Grand Chief Stewart Phillip na sinabi (bagong window) na tinalikuran ang mga batang Indigenous ni Trudeau.

Ang Tk'emlúps te Secwépemc Nation ay malapit sa dating Kamloops residential school kung saan 200 unmarked potential burial sites ang na-detect ng radar survey noong spring. Nagdaos ang nasyon ng isang event noong Huwebes na dinaluhan nina Assembly of First Nations National Chief RoseAnne Archibald at B.C. Solicitor General Mike Farnworth at iba pang personalidad.

Ang National Day for Truth and Reconciliation ay nilikha ng isang batas na prinopose at ipinasa ng Liberal na gobyerno nitong Hunyo.

Isang senior government source, na hindi papangalanan ng CBC News dahil hindi siya awtorisado na magsalita sa publiko, ang nagsabi na si Trudeau at Casimir ay nag-usap na tungkol sa mga susunod na hakbang at inaabangan ng prime minister ang nalalapit niyang pagbisita sa komunidad.

Sa isang interbyu sa Rosemary Barton Live (bagong window) noong Linggo, hindi sinabi ni Intergovernmental Affairs Minister Dominic LeBlanc kung nagkamali si Trudeau sa kanyang pagbiyahe sa Tofino noong Huwebes ngunit ang commitment sa reconciliation ay malalim at bahagi ang lahat ng miyembro ng ating gobyerno rito.

Iginiit niya na si Trudeau ay dumalo sa seremonya noong Miyerkules at nakipag-usap sa mga survivors noong Huwebes.

Ang personal niyang commitment sa reconciliation ay makabuluhan, ani LeBlanc.

PANOORIN | Residential school survivors, Trudeau nagsalita sa seremonya:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ni Christian Paas-Lang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Rosemary Barton at Tyler Buist.