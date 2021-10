Kontrobersyal na lider Rodrigo Duterte inanunsyo ang pagreretiro mula sa pulitika

Kausap ang mga reporter, sinabi ni Duterte na maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa kanyang pagtakbo bilang bise presidente sa mga surveys at public forums.

Ang sentimyento ng mga Pilipino ay hindi ako qualified at ito ay paglabag sa konstitusyon, ani Duterte. Bilang pagsunod sa kagustuhan ng sambayanan… susunod ako sa inyong kahilingan at ngayong araw inaanunsyo ko ang aking pagreretiro mula sa pulitika.

Ang 76 anyos na pinuno na kilala sa kanyang deadly anti-drug crackdown, magaspang na retorika at kakaibang political style, ay tinanggap noong una ang nominasyon ng kanyang partido para tumakbo sa pagka-bise presidente sa Mayo 9 halalan. Ang desisyon ay ikinagalit ng maraming kalaban na inilarawan siya bilang isang human rights calamity sa bastiyon ng demokrasya sa Asya.

Inanunsyo ni Duterte ang kanyang sorpresang pag-atras mula sa halalan pagkatapos samahan ang dating longtime aide na si Sen. Bong Go na magparehistro para sa kanyang kandidatura sa pagka-bise presidente sa Commission on Elections.

Ang mga presidente ng Pilipinas ay nililimitahan ng konstitusyon na umupo lamang sa loob ng isang anim na taong termino. Sinabi ng mga kalaban ni Duterte na kukwestiyunin nila ang legalidad ng kanyang pagtakbo bilang bise-presidente sa Korte Suprema kung itutuloy niya ito.

Habang may dalawang dating presidente na tumakbo sa mas mababang puwesto pagkatapos ng kanilang termino, si Duterte ang unang nakaisip na tumakbo sa pagka-bise presidente. Kung itutuloy niya ang kanyang kandidatura at manalo, maaari siya maging pangulo muli kung ang nahalal na pinuno ay namatay o nawalan ng kakayahan sa anumang kadahilanan.

Anak ni Duterte, mayor ng Davao city

Ang pag-atras ni Duterte ay puwedeng maging daan para sa posibleng pagtakbo ng kanyang pulitikong anak.

Kasalukuyang nanunungkulan si Sara Duterte bilang mayor ng Davao city at inuudyok ng maraming supporters na tumakbo sa pagkapangulo. Siya ang nangunguna sa mga independent public opinion surveys kung sino ang susunod na dapat mamuno sa bansa.

Ngunit pagkatapos ideklara ng kanyang ama na tatakbo siya bilang bise-presidente, inanunsyo ni Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Napagkasunduan daw nilang mag-ama na isang Duterte lang ang tatakbo para sa national office sa susunod na taon.

Walang agarang reaksyon mula sa anak ng presidente na naka-medical leave buong linggo.

Si Duterte na umupo noong 2016 ay agad naglunsad ng isang crackdown sa iligal na droga na nauwi sa pagkamatay ng mahigit 6,000 petty suspects at pagkaalarma ng Western governments at human rights groups. Naglunsad ang International Criminal Court ng isang imbestigasyon ukol sa mga killings ngunit nangako si Duterte na hindi makikipagtulungan sa imbestigasyon at hindi papapasukin ang ICC investigators sa Pilipinas.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.