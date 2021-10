Michael Spavor ‘overjoyed’ na makasama muli ang kanyang pamilya sa Canada

Si Spavor, kasama si Michael Kovrig, ay nagbalik sa Canada noong isang linggo matapos makulong sa Tsina ng halos tatlong taon.

Si Spavor na isang negosyante na nagtrabaho sa North Korea at Tsina, at si Kovrig, na dating diplomat, ay unang nakulong noong Disyembre 2018 - ilang araw lang matapos maaresto sa Canada ang Huawei chief financial officer na si Meng Wanzhou sa request ng U.S. authorities.

Pareho silang sumakay ng eroplano pabalik ng Canada ilang oras lang matapos ibasura ang extradition case laban kay Meng. Nakipagkasundo si Meng sa Amerika kaugnay ng fraud charges laban sa kanya at bumalik na sa Tsina.

Sa kanyang statement, si Spavor - na nakasama muli ang pamilya sa Calgary matapos ang pagbabalik - ay sinabi na nagpapasalamat siya sa suporta na ibinigay ng mga Canadians.

"Nakakapagpakumbaba habang sinisimulan kong maunawaan ang patuloy na suporta na natanggap namin mula sa mga taga-Canada at sa buong mundo, salamat. Na-appreciate ko ang paglabas at ang mga simpleng bagay sa aking paligid,” aniya sa isang statement na nilabas ng Global Affairs Canada.

Ginugol ni Meng ang kanyang oras sa Canada sa ilalim ng house arrest sa kanyang multimillion-dollar home sa Vancouver, habang sina Kovrig at Spavor nagtiis sa masamang kondisyon sa kulungan at limitadong kontak sa outside world.

Si Spavor ay nahatulang guilty sa pag-eespiya at nasentensyahan ng 11 taon sa kulungan at deportasyon ng isang korte sa Tsina noong Agosto, bagama’t ang ligal na proseso ay binatikos ng mga Canadian officials. Sinabi ni Foreign Affairs Minister Marc Garneau na ang pagsesentensya kay Spavor ay kasunod ng mock sham trial.

Ang paglilitis kay Kovrig ay natapos noong Marso ngunit hindi pa siya nasesentensyahan nang pinalabas.

Nagsalita si Kovrig sa mga reporter matapos lumapag noong nakaraang linggo at sinabing fantastic ang kanyang nararamdaman.

Ang asawa ni Kovrig na si Vina Nadjibulla (magkahiwalay na ang dalawa) at ang kanyang kapatid na si Ariana Botha ay naroroon upang salubungin siya nang dumating sa Canada.

Walang salita na makakapaglarawan sa mga emosyon na pinagdaanan ko sa huling 24 oras. Saya, ginhawa, labis na pasasalamat sa lahat ng tumulong para magkatotoo ito, ani Kovrig sa kanyang pagbabalik.

