Cybercriminals nagbebenta ng pekeng Canadian COVID-19 vaccination certificates online

Ang mga nagbebenta ay nag-aalok ng pekeng proof-of-vaccination documents sa ilang mga probinsya na kamukha ng totoong dokumento. Ang iba pa sa kanila, sinasabi na puwede i-enter ng pekeng certificates sa opisyal na mga database ng gobyerno.

Ang mga presyo at pangako ay nag-iiba ayon sa offers na tsinek ng CBC News sa platforms tulad ng Telegram. Ang isang nagbebenta ay nag-aalok ng pekeng proof-of-vaccination cards o QR codes para sa maraming probinsya - kasama ang Manitoba at British Columbia - para sa halagang $200 na maaaring bayaran sa Bitcoin o Ethereum cryptocurrencies. Nangako sila na ide-deliver ang mga pekeng dokumento sa loob ng 48 oras by mail o sa ilang oras lamang kung ipapadala ang bayad electronically.

Ilang minuto pagkatapos kontakin ng CBC News ang nagbebenta, nagpadala sila ng litrato ng Ontario proof-of-vaccination form na tila kamukha ng iniisyu ng maraming Ontario vaccination clinics. Ang mga litrato ng pekeng proof-of-vaccination documents na ipinost ng nagbebenta online para sa British Columbia at Manitoba ay kamukha ng opisyal na mga dokumento.

Ipinagmalaki ng nagbebenta na ang impormasyon sa bogus cards ay pinasok sa mga database ng probinsya.

Ang isa pang nagbebenta ay nakabase raw sa Montreal. Ang kanyang channel, na sinusundan ng 320,065 subscribers ng tiningnan ito ng CBC News ay nag-aalok ng pekeng proof-of-vaccination mula sa maraming jurisdictions sa buong mundo - at ipinakita ang mga litrato ng isang Alberta proof-of-vaccination certificate na kamukha ng totoong dokumento.

Walang paraan para malaman kung ilang pekeng vaccination documents ang umiikot sa Canada ngayon.

Nagdududa ang provincial health authorities sa claims ng mga nagbebenta na kaya nilang ipasok ang pekeng vaccination data sa mga database ng gobyerno.

Mga probinsya pinoprotektahan daw ang kanilang data

Sinabi ni Marielle Tounsi, senior public affairs officer ng ministry of health ng British Columbia, na ang probinsya ay gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang integridad ng vaccine card sa pamamagitan ng paggamit ng QR codes bukod sa government-issued photo ID.

May review process upang kumpirmahin ang validity ng records na in-upload online, ani Tounsi. “Nakakatulong ito upang siguraduhin na valid records lamang ang mare-record sa provincial system.

Bawat record submission ay nire-review at vina-validate ng mga kwalipikadong reviewers na nagve-verify ng impormasyon. Ang anumang record na nangangailangan ng karagdagang validation ay inaakyat sa mas masusing review. Ang anumang suspetsyosong aktibidad ay dinadala sa Information Security at inuulat sa appropriate authorities.

Sinabi ng health department ng Manitoba na kailangan ipasok ang data sa provincial PHIMS database ng mga opisyal ng gobyerno, batay sa address at immunization record ng indibidwal. Sinuman na hindi bakunado sa Manitoba na papasok sa spaces na required ang bakuna, o susubukang gawin ito, ay magmumulta ng $1,296.

Ayon kay Ontario Health Ministry spokesperson Bill Campbell, mahigit 80 porsyento ng Ontario residents edad 12 pataas ay naturukan na ng dalawang doses at magkakaroon ng access sa isang secure certificate.

Bukod sa secured watermarked certificate na available for download, ang mga QR codes ay magiging available sa Oktubre, ani Campbell.

Hindi sinagot ni Campbell ang tanong kung makakapag-enter ng pekeng vaccination data sa provincial database. Binigyang-diin niya na ang pagbibigay ng peke o hindi tamang impormasyon sa isang business ukol sa vaccination status ay maaaring magresulta sa $750 ticket o penalty ng hanggang $100,000 o hanggang isang taon na pagkakakulong.

Sinabi ng cybersecurity experts na mabilis na dumami ang pekeng vaccine certificates na inaalok sa mga lugar tulad ng Telegram at dark web - mula sa mga taong nagsasabi na kaya nilang ipasok ang bogus data sa opisyal na mga database.

Sinabi ni Liad Mizrachi, senior researcher ng Check Point Software Technologies, na tiningnan nila ang claims ng mga nagbebenta na mayroon daw silang access sa European Centre for Disease Prevention and Control website ng mga bakunadong tao sa buong Europa at kayang irehistro ang mga kostumer doon.

Ang mga nagbebenta ay magpapadala ng pekeng documentation mula sa pekeng European Centre for Disease Prevention and Control website na maaaring kumumbinse sa border officials o venue staff na ang tao ay tunay na nakarehistro na fully vaccinated na hindi naman totoo, sinabi ni Mizrachi sa CBC News. Nadiskubre ito ng aming CPR team sa pamamagitan ng URL na naka-embed sa QR code na nagpapakita ng link sa pekeng database.

Sinabi ni Mizrachi na ang mga gobyerno sa buong mundo ay dapat magsama-sama sa isang unified global database upang i-verify ang lehitimong vaccination certificates.

Hindi lang ang unvaccinated na mga tao ang may madali at murang access sa forged documents, ang mga dokumento na ito ay lumilitaw na rin sa mga link sa credible-looking websites, na pinapadali para sa mga manloloko na makapasok sa net, aniya.

PANOORIN | Eksperto nagbabala ng isang dramatikong pagdami ng mga websites na nag-aalok ng pekeng vaccination documents:

Sinabi ni Robert Falzon, pinuno ng engineering sa Canadian office ng Check Point Software, na una nilang nakita ang pagbebenta ng pekeng vaccination certificates sa Amerika ngunit nakakita ng dramatikong pagdami ng mga ganitong offer sa Canada.

Sinabi niya na ang decentralized approach ng Canada - kung saan ang bawat probinsya ay nagpapatakbo ng sarili nilang proof-of-vaccination system - ay lumikha ng opening para sa mga nagbebenta.

Mula sa perspektibo ng health care, nakita natin ang iba’t ibang approach kung paano sasagutin ito ng bawat probinsya, aniya. At dahil dito, nagkaroon nga ng opening… para sa iba’t ibang grupo sa buong probinsya na mag-set up at mag-specialize.

Sinabi ni Falzon na ang mga nagbebenta sa dark web ay nais panatilihin ang kanilang reputasyon sa pagtupad ng kanilang mga pangako.

Ang dark web marketplaces, para silang regular store sa maraming paraan. May mga reviews sila at patuloy nilang sinusubukan na gumawa ng negosyo para sa ibang bagay, aniya. Kaya makikita mo na may mga tao na nag-iiwan ng mga review para sa drug purchases at weapon purchases at sinasabi na magaling na seller ito at iba pa.

Ginagamit ang pekeng dokumento bilang bait

Si Derek Manky ang chief of insights and global threat alliances ng FortiGuard Labs ng Fortinet sa Vancouver, isang cybersecurity firm.

Ang nakikita natin sa mga marketplace na ito ay ang iba’t ibang serbisyo, kasama ang lahat mula sa pagbebenta ng pinakamurang $5 stock paper. Kaya, ang pekeng blangko na vaccine passports sa U.S. ay isang halimbawa, aniya.

Ang nakikita natin sa Canada ay $50 para sa harvested o ninakaw na QR codes na naglalaman ng totoong identity ng mga tao, tapos sinasabi nila, ‘Ibibigay namin sa iyo ito ng murang-mura sa halagang $50, pero kailangan mong gumawa ng sarili mong pekeng ID kapag papasok ka para i-verify ito.’

PANOORIN | Eksperto nagbabala sa ‘masasamang sites’ na nang-aakit ng mga tao sa pamamagitan ng pekeng vaccination documents:

Sinabi ni Manky na nakakita ang kanyang kompanya ng pekeng double-dose vaccine documents na inaalok sa Canada sa presyong kasing taas ng $1,000 ng mga nagbebenta na nangangako na ang data nila ay maipapasok sa national database.

Sinabi ni Manky na hindi dapat magtiwala sa mga cybercriminals at ang peligro na kaakibat ng pagbili ng pekeng vaccination certificates online ay mataas.

Ito ay mga masamang sites, ani Manky sa CBC News. Sila ay nagpi-phishing para sa impormasyon. Sinusubukan ka nilang i-infect ng mga piraso ng malware para mahawakan ka nila for ransom, halimbawa. Madali itong mag-spiral out of control.

Iniulat ng police at health officials na kaunti lang ang mga kaso ng Canadians na nahuhulihan ng pekeng vaccination documents.

Sinabi ni Jeff Thomson, senior Royal Canadian Mounted Police RCMP intelligence analyst sa Canadian Anti-Fraud Centre, na nakatanggap ang centre ng apat na report ukol sa pekeng vaccination documents mula Hulyo 1 - isang anonymous report tungkol sa website na nagbebenta ng pekeng certificates, isa tungkol sa pekeng certificate na binebenta sa Instagram at Snapchat, isa tungkol sa website na nagbebenta ng vaccine at mask exemption paperwork at isang kaso ng tao na nilapitan sa Facebook na taong kapareho ng kanyang pangalan. Tinanong siya nito kung gusto niyang ibenta ang kanyang vaccination QR code.

Kung ang isang tao ay nagbayad para sa pekeng vaccination certificate at hindi niya ito nakuha, malamang hindi sila magpa-file ng reklamo sa anti-fraud centre, ani Thomson.

Sinabi ni Tammy Jarbeau, senior media relations adviser para sa Health Canada at Public Health Agency of Canada (PHAC), na mula Setyembre 14, pitong multa ang naisyu para sa falsified o fraudulent COVID-19 test results at dalawang multa ang naisyu para sa falsified o fraudulent vaccination documents na prinesenta sa point of entry sa Canada.

Dagdag pa rito, maraming kaso ang iniimbestigahan pa lang at naghihintay ng outcome, ani Jarbeau. Maaari rin i-refer ng Public Health Agency of Canada PHAC ang isang kaso sa pulis sa involved na jurisdiction, kaugnay ng potential criminal charges.

Sinabi ni Jarbeau na ang mga multa ay inisyu sa British Columbia at Ontario para sa mga pekeng dokumento at may mga referrals na ipinasa na sa pulisya ng Ontario at Alberta.

Isang artikulo ni Elizabeth Thompson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.