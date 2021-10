Makina ng ekonomiya ng Canada tumigil noong Hulyo, GDP muling lumiit

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Biyernes na ang gross domestic product (GDP) ng Canada ay lumiit ng 0.1 porsyento noong Hulyo.

Ang accommodation at food service sector ay lumaki ng 12 porsyento dahil maraming probinsya ang nagbukas ng kanilang ekonomiya pagkatapos ng third wave. Ang parehong trend ay makikita sa arts, entertainment at recreation sector na matinding tinamaan noon, na ngayon ay lumaki ng 8 porsyento.

Ngunit ang sources ng kalakasang ito ay hindi sapat upang hatakin ang mahinang parte ng ekonomiya kabilang ang agrikultura na lumiit ng 5.5 porsyento dahil sa matinding init na naranasan sa Kanlurang Canada na nakaapekto sa ani.

Ang wildfires sa British Columbia ay nakaapekto rin sa forestry at logging industry na lumiit naman ng 3.9 porsyento.

Ang utility sector ay lumiit ng 4.9 porsyento habang ang manufacturing ay lumiit ng 1.1 porsyento at ang construction ay bumaba ng 0.9 porsyento.

Ang mga numero nitong Hulyo ay nangangahulugan na ang ekonomiya ng Canada ay dalawang porsyento pa rin na mas maliit kaysa sa bilang nito 19 na buwan na ang nakakaraan bago magsimula ang pandemya.

Ang nakakalungkot na numero para sa buwan ng Hulyo ay mas maganda ng kaunti sa 0.2 percent na pagbaba na inaasahan ng mga ekonomista. Gayunpaman, ang data agency ay nagbigay ng advanced estimate para sa Agosto na nagsa-suggest na darating ang mas malakas na pagbawi.

Inilarawan ni Sri Thanabalasingam, isang ekonomista sa TD Bank, na ang mga numero para sa Hulyo ay kulang ngunit ang mas malakas kaysa inaasahang numero sa Agosto ay magandang balita kung isasaalang-alang ang nangyayari sa ekonomiya ngayon.

"Tila natapos on a high note ang ekonomiya ng Canada noong tag-araw ngunit ngayong taglagas maaaring bumaba ang octave," aniya. Ang palamig na panahon at ang muling pagbabalik ng pandemya (na nangyayari na sa Alberta at Saskatchewan) ay maaaring makapagpahina ng enthusiasm para sa recreational activities… ito ang maaaring sumubok sa katatagan ng ekonomiya sa darating na mga buwan.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.