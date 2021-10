Experimental drug ng Merck, binabawasan ang pinakamasamang epekto ng COVID-19

Kapag naaprubahan, ang gamot ng Merck ang magiging kauna-unahang tableta na gagamot sa COVID-19, isang potential major advance sa paglaban sa pandemya. Lahat ng COVID-19 therapies na awtorisado ngayon sa Estados Unidos ay gumagamit ng IV o injection.

Sinabi ng Merck at ng kanilang partner, ang Ridgeback Biotherapeutics, na ipinapakita ng unang resulta na ang mga pasyente na uminom ng gamot na tinatawag na molnupiravir, ay kalahati lang ang rate ng pagkaka-ospital at pagkamatay kumpara sa mga tumanggap ng dummy pill sa loob ng limang araw ng paglitaw ng COVID-19 symptoms.

Sa mga pasyenteng uminom ng molnupiravir, 7.3 per cent ang naospital o namatay sa pagtatapos ng 30 araw kumpara sa 14.1 per cent ng mga uminom ng dummy pill. Walang ibang namatay sa drug group pagkatapos ng time period na iyon kumpara sa walong namatay sa placebo group, ayon sa Merck.

Ang resulta ay inilabas ng kompanya at hindi pa peer reviewed. Plano ng Merck na ipresenta ito sa isang medical meeting sa hinaharap.

Nire-review naman ng Health Canada ang data tungkol sa molnupiravir mula pa noong Agosto bilang parte ng rolling review nito ng potential treatments.

Plano ng kompanya na magpasa ng data sa U.S. Food and Drug Administration FDA

Nirekomenda ng isang independent group ng medical experts na nagmo-monitor sa trial na ihinto ito ng maaga dahil ang resulta ay napakalakas. Sinabi ng executives ng kompanya na nakikipag-usap sila sa U.S. Food and Drug Administration (FDA) at planong magsumite ng data para i-review sa mga susunod na araw.

Nalampasan ng gamot ang inisip namin na kayang gawin nito sa clinical trial, ani Dr. Dean Li, bise presidente ng Merck research. Kapag nakakita ka ng 50 per cent reduction sa pagkaka-ospital o kamatayan, iyon ay isang malaking klinikal na epekto.

May mga naiulat na side-effects sa parehong grupo ng Merck trial, ngunit mas pangkaraniwan ito sa grupo na uminom ng dummy pill. Hindi sinabi ng kompanya kung ano ang mga side effects na ito.

Ipinakita ng unang pag-aaral na hindi ito gumana sa mga pasyente na naospital na at may malalang karamdaman.

Inaprubahan ng Estados Unidos ang isang antiviral drug, remdesivir, para sa COVID-19 at pinayagan ang emergency use ng tatlong antibody therapies na makakatulong sa immune system upang labanan ang virus. Ngunit lahat ng gamot na ito ay pinapadaan sa IV o injection sa mga ospital o medical clinics, at ang supply ay numipis dahil sa pinakahuling surge ng delta variant.

Ang mga health experts, kabilang ang pangunahing U.S. infectious disease expert na si Dr. Anthony Fauci, ay matagal ng nanawagan para sa isang convenient na tableta na maaaring inumin kapag unang lumabas ang COVID-19 symptoms, parang flu medication na Tamiflu na lumalaban sa influenza. Ang mga gamot na ito ay importante upang makontrol ang future waves ng impeksyon at mabawasan ang epekto ng pandemya.

Ang gamot ng Merck ay gumagana sa pamamagitan ng paggambala sa enzyme na ginagamit ng coronavirus upang kopyahin ang genetic code at magparami. Ganito rin ang ginagawa nito laban sa ibang virus.

Maaari itong maging isang malaking hakbang forward, ani Dr. Matthew Oughton, isang infectious diseases specialist sa Montreal nang ininterbyu ng CBC News.

Magkakaroon ng mga pangunahing benepisyo mula sa gamot na ito kung ang nalalabing trial ay iba-back up ang unang resulta, dagdag niya. Binigyang-diin ni Oughton na hindi pa nilalabas ng kompanya ang kanilang raw data.

PANOORIN | Merck COVID-19 pill, maaari maging isang ‘huge step forward’ ayon sa isang manggagamot:

Walang anunsyo sa presyo

Nangako ang gobyerno ng Estados Unidos na bibili ng 1.7 milyong doses ng droga kung maaaprubahan ito ng U.S. Food and Drug Administration FDA . Sinabi ng Merck na maaari silang gumawa ng 10 milyong doses sa pagtatapos ng taong ito at may mga kontrata sa mga gobyerno sa buong mundo. Hindi inanunsyo ng kompanya kung magkano ito.

Pinag-aaralan ng iba pang mga kompanya, kasama ang Pfizer at Roche, ang mga katulad na gamot at maaaring iulat ang resulta sa mga susunod na linggo at buwan.

Plano ng Merck na i-enrol ang mahigit 1,500 na pasyente sa huling yugto ng kanilang trial bago pinahinto ng maaga ng independent board. Kabilang sa resulta na iniulat nitong Biyernes ang mga pasyente na inenroll mula sa Latin America, Europe at Africa. Tinataya ng mga executives na mga 10 per cent ng mga pasyente ay mula sa Estados Unidos.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.