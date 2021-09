Indigenous leaders may mensahe sa Canada sa National Day for Truth and Reconciliation

Ang araw na ito ay ginawang federal statutory holiday ngayong taon. Nagrekomenda rin ang Truth and Reconciliation Commission ng 94 calls to action. Gugunitain ang araw na ito taon-taon tuwing Setyembre 30.

Pinaparangalan nito ang mga batang namatay habang sapilitang pinapasok sa residential schools at ang mga survivor, pamilya at komunidad na naaapektuhan pa rin hanggang ngayon ng legasiya ng sistema.

Daan-daang tao ang nagtipon sa isang seremonya na ginanap sa Parliament Hill upang markahan ang makasaysayang araw.

Hawak ng babae ang pakpak ng isang agila habang nakikinig sa mga speakers sa National Day for Truth and Reconciliation ceremonies sa Parliament Hill. Litrato: The Canadian Press / Adrian Wyld

Nanawagan si Wakerakatste Louise McDonald Herne, Bear Clan Mother ng Mohawk Nation Council, sa mga Canadian na alamin ang kasaysayan ng bansang ito at ang korapsyon kung saan ito itinayo.

Dapat mong itama ang mali at tanggapin ang katotohanan, aniya.

Ganito rin ang sinabi ni Algonquin Elder Claudette Commanda. Ang pagkakadiskubre ng unmarked graves malapit sa dating residential school sites ay ginising ang bansa sa kasaysayan nito.

Dalawang daan at labing limang maliliit na boses ang gumising sa bansa, 215 boses ang nagsalita sa mundo, ani Commanda tungkol sa 215 unmarked graves na unang nadiskubre malapit sa dating residential school site sa Kamloops, British Columbia nitiong spring.

PANOORIN | Mga eksena mula sa seremonya sa Parliament Hill:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ang bilang na ito ay bumaba sa 200, gayunpaman daan-daang libingan pa rin ang nakita sa mga lugar na malapit sa dating eskwelahan mula noon.

Hinikayat ni Commanda ang mga Canadians na buksan ang kanilang puso at makinig sa katotohanan upang sumulong tungo sa rekonsilyasyon.

Tanggapin ang magandang regalo na inaalok namin sa inyo; matuto, makinig at maglalakad tayo ng magkasama sa magandang bansa na ito para sa lahat ng ating mga anak, aniya habang pinipigilan ang pag-iyak.

Sa hiwalay na seremonya sa Tk'emlúps te Secwépemc Nation, malapit sa Kamloops residential school kung saan unang nadiskubre ang 200 unmarked graves, sinabi ni Assembly of First Nations National Chief RoseAnne Archibald na ang pagkilala sa nakaraan ay unang hakbang lamang tungo sa rekonsilyasyon.

Ang tunay na rekonsilyasyon ay tungkol sa pag-aaral, pagbabahagi at paglago bilang isang bansa. Assembly of First Nations National Chief RoseAnne Archibald

"Habang mas dumadami ang ating nalalaman kung saan tayo nagmula, ang ating pinagdaanang kasaysayan at ang ating mga responsibilidad, mas masasagot natin ang kasalukuyang hamon at mahahanap ang daan tungo sa paghilom na magkasama."

PANOORIN | National Chief of the Assembly of First Nations sinabi na oras na para sa paghilom at pagkatuto:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.