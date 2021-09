Ontario inanunsyo ang bagong Indigenous curriculum para sa Grades 1-3

Sinabi ni Lecce na ang bagong mandatory social studies curriculum ay dine-develop para sa Grades 1-3 kasama ang isang introduction sa residential school system at ang relasyon ng Indigenous sa lupain. Nakatakda itong maging handa para sa 2023-2024 school year.

Bukod dito, mag-i-invest ang probinsya ng $23.96 milyon ngayong school year para sa targetted supports para sa mga estudyanteng First Nation, Métis at Inuit para pondohan ang culturally appropriate at ligtas na mga oportunidad sa edukasyon para sa kanila, ayon sa isang government release (bagong window).

Sisimulan na rin ng Ontario ang pag-aalok ng Inuktitut bilang pagpipiliang lengguwahe para sa mga estudyante ng Ontario.

Ang Setyembre 30 ang unang araw ng National Day for Truth and Reconciliation, ngunit hindi lang ito ang tanging araw - kailangan maging araw-araw para matupad ang ating pangako sa reconciliation, at i-embed ito sa pag-aaral, sinabi ni Lecce sa mga reporter noong Miyerkules ng umaga.

Sinabi naman ng federal government ngayong Huwebes na magkakaroon ng statutory holiday upang bigyan ng parangal ang mga nawawalang bata at survivors ng residential schools, hindi ginawang provincial statutory holiday ng Ontario ang araw na ito.

Sinabi ni Lecce na kritikal para sa dalawang milyong bata na nasa eskwelahan ang matutunan ang tungkol sa reconciliation.

Curriculum rewrite ibinasura noong 2018

Dumating ang balita ni Lecce matapos ang lumalaking panawagan para magtalaga ng mas maraming bahagi ng school curriculum sa Indigenous education - at kumunsulta ng mas seryoso sa mga Indigenous groups - kasunod ng pagkakadiskubre ng daan-daang unmarked graves sa residential schools ngayong taon.

Ang dating Liberal na gobyerno ay nangako (bagong window) noong 2016 na i-a-update ang course content sa elementary at secondary levels - kasama ang araling panlipunan, kasaysayan, heograpiya at sibika - para turuan ang lahat ng estudyante tungkol sa residential schools.

Ngunit noong 2018, ang mga plano na iyon ay ibinasura ng kasalukuyang Progressive Conservative na gobyerno ng Ontario, bago pa magsimula ang curriculum-writing sessions ng Indigenous educators at elders (bagong window).

Sinabi ng Progressive Conservative PC na gobyerno matapos noon, na may mga pagbabagong gagawin para i-embed ang Indigenous learning at perspective sa school courses - kasama ang pagdaragdag ng content tungkol sa residential schools para sa Grades 8 hanggang 10.

Gayunpaman, ang mga pagbabago na ito ay binatikos, dahil sa kakulangan ng konsultasyon at amount ng training na ibibigay sa mga guro bago ituro ang curriculum.

Sa kasalukuyan, ang curriculum ng Ontario ay itinuturo ang Indigenous topics sa araling panlipunan para sa Grades 4-6, at sa mga klase sa kasaysayan sa Grades 7, 8 at 10.

Ayon sa government release, ang bagong curriculum para sa Grades 1-3 ay dine-develop na sa isang proseso na kasama ang Indigenous partners, Elders at Knowledge Holders.

Ang unilateral development at imposisyon ng approach at rekomendasyon ng settler governments ay hindi gumagana, ani James Marsden, Chiefs of Ontario Education Portfolio Holder, tungkol sa anunsyo noong Miyerkules.

Ngayon ang oras para sa isang collaborative co-development.

Sinabi ni Joanne Meyer, chief operating officer ng Metis Nation of Ontario, na ang anunsyong ito ay dadalhin ang curriculum ng probinsya alinsunod sa mga rekomendasyon mula sa Truth and Reconciliation Commission.

Sisiguraduhin nito na ang age-appropriate mandatory curriculum content tungkol sa residential schools, mga kasunduan at mga buhay ng First Nations, Metis at Inuit people ay magiging available sa lahat ng estudyante, aniya.

Isang artikulo ni Kate McGillivray (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.