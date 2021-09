Queen Elizabeth nakiisa sa mga Canadians sa National Day for Truth and Reconciliation

Naglabas ng statement si Queen Elizabeth ngayong Huwebes at kinilala ang natitira pang trabaho para maghilom at patuloy na bumuo ng isang inclusive na lipunan.

Nakiisa si Queen Elizabeth II sa pagninilay ng mga Canadian sa unang National Day for Truth and Reconciliation. (Archives) Litrato: Getty Images / Photo by Chris Jackson

Nakikiisa ako sa lahat ng Canadians sa unang National Day for Truth and Reconciliation para magnilay sa masakit na kasaysayan na pinagdaanan ng Indigenous people sa residential schools sa Canada, ayon sa pahayag ni Queen Elizabeth.

Ang araw na ito ay ginawang federal statutory holiday ngayong taon, habang nirekomenda ng Truth and Reconciliation Commission ang 94 calls to action. Gaganapin ito taon-taon sa Setyembre 30.

Pinaparangalan ng National Day for Truth and Reconciliation ang mga bata na namatay habang nasa residential schools, ang mga survivor, mga pamilya at mga komunidad na naapektuhan ng legasiya ng sistemang ito.

Isang seremonya ang naganap sa Parliament Hill alas-10 ng umaga upang markahan ang araw na ito.

PANOORIN | CBC coverage ng National Day for Truth and Reconciliation:

Naglabas din ng statement si Prime Minister Justin Trudeau na hinihikayat ang Canadians na magnilay sa epekto at legasiya ng residential schools, at binigyang-diin ang daan-daang unmarked graves na nadiskubre malapit sa dating mga eskwelahan ngayong taon.

Ang trahedya ng pagkaka-locate ng unmarked graves sa dating residential school sites sa buong bansa ay pinapaalala sa atin, hindi lang ng epekto ng kolonyalismo at ng malupit na katotohanan ng ating kolektibong nakaraan, pati rin ng mahalagang trabaho sa pagsulong ng rekonsilyasyon sa Canada, saad ng statement.

'Hindi komportableng katotohanan'

Sinabi ni Gov. Gen. Mary May Simon, ang unang Indigenous person na naupo sa puwestong ito, na oportunidad ang araw na ito para sa mga Canadians na harapin ang hindi kompartableng katotohan.

Si Mary May Simon ang unang Indigenous na naging governor general ng Canada. Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Habang nagsusumikap tayo na kilalanin ang nakakakilabot na nakaraan at ang pagdurusa na idinulot sa mga Indigenous people, tumayo tayong lahat katabi ang isa’t isa na may grace at kababaang-loob, at sama-samang magtulungan upang bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat, ani Simon sa pahayag.

Ang Setyembre 30 na Orange Shirt Day din, ay inaalala ang kuwento ni Phyllis Webstad, dating estudyante sa residential school. Noong unang araw niya sa residential school, kinuha ang kanyang bagong orange shirt.

Ang nagtayo ng Orange Shirt Day na si Phyllis Webstad. Litrato: (Lenard Monkman/CBC)

Sa buong bansa, ang mga tao ay hinihikayat na magsuot ng kulay orange upang kumalat ang kamalayan, sumuporta sa isang negosyo o organisasyon na pinapatakbo ng Indigenous kung nais nila at maglaan ng oras upang matuto at magnilay.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.