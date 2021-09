’State of crisis’: CMA nanawagan ng lockdowns sa Alberta at Saskatchewan

Ang parehong probinsya sa kanlurang bahagi ng Canada ay nagtala ng hospitalization records para sa COVID-19, at ang intensive care capacity ng mga ito ay numinipis na.

Pinakiusapan ni Dr. Katharine Smart, presidente ng Canadian Medical Association CMA , na umaksyon agad ang federal at provincial government.

Nanawagan ang asosasyon para sa maikli at kontroladong lockdowns, na kadalasan ay tinatawag na firebreakers o circuit-breakers, kung saan isasara ang mga eskwelahan at non-essential na mga negosyo.

Oras na para sa ‘matapang na aksyon’: Canadian Medical Association CMA president

Nais din ng asosasyon ng mandatory vaccinations sa health-care settings at dagdag na mobility sa health workers at intensive care capacity sa pagitan ng mga probinsya.

Sinabi ni Smart na oras na para sa matapang na aksyon at dapat isantabi ang pulitika upang pahintulutan ang kolaborasyon sa pagitan ng mga lebel ng gobyerno.

Nasasaksihan natin ngayon ang hindi pa nakikitang health-care crisis sa Alberta at Saskatchewan - ang mga pasyente at health-care workers ay nakakaranas ng hindi maarok na choices at consequences, ani Smart sa isang pahayag ngayong Miyerkules.

“Ang maagang pagluwag ng public health measures ang sanhi ng pagguho ng dalawang health-care systems at nakikita natin ang nakakarimarim na reyalidad ngayon.

Ang nangyayari ngayon ay nakakadurog ng puso at maaari sanang naiwasan. Nasa sitwasyon tayo ngayon na lahat ay dapat tumulong upang tugunan ang state of crisis.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.