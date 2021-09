Labour shortage pinipigilan ang post-pandemic recovery ng mga negosyo sa Canada

Ang kompanya ay may malaking backlog ng mga order dahil nahihirapan ito na maghanap ng mga manggagawa dahil nag-boom ang negosyo sa panahon ng pandemya.

Napakahirap ng sitwasyon kaya humuhugot na ito ng mga crew mula sa Ontario para tulungan ang Alberta at British Columbia.

Ginawa naming triple ang aming crew. Nagre-recruit kami palagi, ani Collin Goodyear, ang general manager ng kompanya sa Alberta.

Noong nakaraang linggo, nag-hire kami ng walong tao locally.

Isang trabahador sa Romaniuk Heating and Air Conditioning sa Edmonton. Litrato: (Kyle Bakx/CBC)

Ayon sa pinakahuling job vacancy data ng Statistics Canada (bagong window), ang labour shortage ay laganap sa buong bansa sa iba’t ibang sektor ng ekonomiya - kahit na ang national unemployment rate ay nasa higit pitong porsyento. Ang kawalan ng kakayahan na humanap ng mga manggagawa ay napipigilan ang post-pandemic economic recovery.

Sa hospitality industry, halimbawa, ang food service bosses ay sinusubukan na akitin pabalik ang mga manggagawa na umalis noong pandemya sa pamamagitan ng pag-aalok ng profit-sharing, bonuses at health benefits, kabilang ang iba pang perks.

May kakulangan sa tiwala sa industriya dahil nagbukas at nagsara kami ng maraming beses sa nakalipas na 18 hanggang 19 na buwan, ani Ernie Tsu, ang may-ari ng Trolley 5 Community Brewpub sa Calgary at presidente ng Alberta Hospitality Association.

Para makakuha kami ulit ng manpower sa industriya, ang no.1 component na kailangan namin mula sa gobyerno ay mapanatiling bukas ang industriya, aniya.

Sa Lazy Loaf & Kettle sa Calgary, sa bawat 20 interbyu na na-arrange para i-fill ang isang posisyon, karaniwan isa o dalawang tao lang ang magpapakita.

Noong una, nakaka-frustrate talaga. Sa puntong ito, expected na, ani Matt Proctor, manager sa café.

‘Hindi ito mawawala’

Ang limampu’t limang porsyento ng small at medium-sized businesses sa Canada ay nahihirapan na mag-hire ng mga manggagawa na kailangan nila, na nililimitahan ang paglaki ng negosyo. Napipilitan tuloy silang i-delay o tanggihan ang mga bagong order, ayon sa resulta ng isang pag-aaral na nilabas ngayong Miyerkules ng umaga ng Business Development Bank of Canada (BDC), isang Crown corporation na tumutulong sa mga negosyante.

Nasa lahat ng dako. Nasa bawat industriya at bawat parte ng bansa. Mas talamak ito sa ibang bahagi ng bansa tulad ng Quebec at British Columbia, ani Pierre Cléroux, chief economist ng Business Development Bank of Canada BDC , sa kanyang interbyu sa CBC News.

Ang key findings ng pag-aaral: 64 porsyento ng mga negosyante ang nagsasabi na ang growth ay nililimitahan ng shortage sa labour; 61 porsyento ni-report na dapat dagdagan ang kanilang oras o ang oras ng kanilang mga empleyado; at 44 porsyento ay naantala o hindi nakapag-deliver ng mga order sa kliyente.

Ang pag-aaral ay base sa survey ng 1,251 Canadian entrepreneurs at isang survey ng 3,000 Canadians tungkol sa kanilang trabaho.

Ang ilang grupo ng mga negosyante ay binatikos ang federal pandemic income benefits, tulad ng Canada recovery benefit (CRB), at sinabi na kahit tinulungan nito ang mga nawalan ng trabaho, pinalala nito ang labour market sa pamamagitan ng pagdi-discourage sa job hunting.

Mas komplikado ang labour shortage, ani Cléroux, dahil sa tumatandang populasyon ng bansa at ang limitadong bilang ng mga imigrante na dumating sa Canada sa panahon ng COVID-19 na pandemya. Dagdag pa rito, maraming negosyo ang nahihirapan na humanap ng staff bago pa dineklara ang pandemya noong Marso 2020.

Ang Canada recovery benefit CRB at iba pang federal pandemic benefits ay naka-iskedyul na matapos sa Oktubre 23.

Hindi ito mawawala. Mananatili ito sa atin, ani Cléroux ukol sa labour shortage.

Niyanig ng pandemya ang labour market. Ang 20 porsyento ng Canadians na nawalan ng trabaho ay lumipat sa ibang sektor, aniya.

Hindi lahat ng tao ay nakakita ng trabaho sa gusto nilang industriya o sa suweldo na sanay silang kitain.

Si Kent Cranmer ng Calgary ay nagtrabaho para sa malaking construction firm sa loob ng mahigit tatlong taon bago siya natanggal sa trabaho anim na buwan na ang nakalipas.

Akala ko ‘yun na ang magiging retirement job ko habambuhay. Ngayon hindi ko alam kung saan ako mapapadpad, aniya.

Pansamantala, ang 57 anyos ay nagbigay ng mga resumé at pumasok muna sa temporary work.

Nahihirapan ako. Nag-aalala talaga ako para sa lahat ng bagay, ani Cranmer kabilang ang pagbabayad ng renta mula sa lumiit niyang suweldo.

Mas mataas na suweldo at perks

Tinataasan ng mga negosyo ang sahod at benefit packages upang akitin ang mga bagong hires, ngunit ang problema sa staffing ay nagpapatuloy.

Nahihirapan ang mga employers. Karamihan sa kanila ay tumatawag sa amin at nagmamakaawa na tulungan namin sila, ani Sharlene Massie, may-ari ng About Staffing, isang Calgary-based staffing agency.

Para sa ilang job hunters, ang pinakamalaking challenge ay ang pagpili mula sa maraming job offers, aniya.

Nakakalito ang labour front para sa lahat. Napakataas ng ating unemployment rate, kaya dapat marami tayong bilang ng mga kandidato na naghahanap ng trabaho at tumatanggap ng trabaho kaliwa’t kanan, at dapat mas kaunti ang trabaho, pero hindi ‘yan ang kaso, ani Massie.

Medyo nakakabaliw ngayon.

Isang artikulo ni Kyle Bakx (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.