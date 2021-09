National Day for Truth and Reconciliation hatid ay pag-asa para sa mga survivor na ito

Huwebes idaraos ang kauna-unahang National Day for Truth and Reconciliation sa Canada at si Yakeleya, na isang Dene National Chief, ay sinabi na ito ang araw ng pag-asa para sa residential school survivors, kahit na ang kadiliman at sakit na kanilang pinagdaanan ay gagawin ding bittersweet ang araw na ito.

Sinabi ni Dene National Chief Norman Yakeleya na ang National Day for Truth and Reconciliation sa Setyembre 30 ay ang panahon upang bigyan ng liwanag ang nangyari sa Indigenous people. Litrato: CBC / Randall Mackenzie

Pinagninilayan ni Yakeleya ang mga magagandang bagay na dumating sa kanyang buhay - ang habambuhay na pagkakaibigan na nabuo sa residential schools sa kabila ng lahat at ang mga tao na galing sa residential schools na naging mga world-class lider, guro at atleta.

Iisipin ko ang aking ina sa 30th, pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa, at kung gaano kahirap para sa kanya na payagang umalis ang kanyang mga anak at pumasok sa residential school, aniya.

Gusto kong sabihin sa aking ina, ‘Napadpad ako rito kasi may dahilan, Nay.’ Ang dahilan ay manindigan laban sa simbahan at sa gobyerno at sabihin, ‘Hindi tama ang ginawa ninyo sa amin.’

Sinabi ni Yakeleya na the fact na nag-e-exist ang national day ngayon ay nangangahulugan na may oportunidad para bigyan ng liwanag ang pinakamadilim na bahagi ng karanasan sa residential schools. Mahirap para sa ilang tao ang marinig kung ano ang nangyari, aniya, ngunit ito ay magiging ginhawa para sa iba na makapagbabahagi ng kanilang kuwento.

Kapag nagtungo ka sa madilim na yugto ng residential schools, para itong pagpasok sa isang kuwarto na walang ilaw… maraming takot at pagkabalisa, paliwanag niya.

Kapag binukas mo na ang ilaw, makikita mo kung nasaan ka. At makikita mo kung ano ang nasa loob ng kuwarto - alam mo ang dapat mong harapin. Maraming tao ang lalakad kasama mo. May mga tao roon na susuportahan ka.

Si Alice Rigney, isang residential school survivor sa Fort Chipewyan, Alberta, ay sinabi na ang Setyembre 30 ay isang mapanghahawakang simbolo ng pag-asa para sa Indigenous people. Binibigyan siya nito ng pag-asa na ang nakababatang henerasyon at ang mga tao sa buong Canada ay maiintindihan na totoo ang pinagdaanan ng Indigenous people, at ang truth and reconciliation ay isang stepping stone tungo sa healing.

Simbolo raw ng pag-asa ang Setyembre 30, sabi ni Fort Chipewyan elder Alice Rigney. Litrato: CBC / David Thurton

10 taon siyang nasa residential school sa Fort Chipewyan. Bagama’t hindi niya masyadong iniisip ang eskwelahan, naaapektuhan pa rin siya ng kanyang karanasan araw-araw.

Naniniwala ako na para maka-move forward, kailangan mong harapin ang nakaraan. Kahit na hindi ito kanais-nais at nakakasakit, hindi ko iniisip ang nakaraan na may kapaitan at pagkamuhi, dahil kung gagawin ko iyon, magiging bilanggo pa rin ako ng mga ganoong damdamin, aniya.

Natutunan ko na i-let go ito at patuloy kong sinusubukan na maging mas mabuting tao sa pamamagitan ng pagiging magandang ehemplo para sa aking mga apo. Ibahagi ang kuwento ng aming pinagdaanan at ng mga nawala sa amin.

Sinabi ni Mary Teya Sa CBC News, isang elder sa Fort McPherson, Northwest Territories, na importante na maglaan ng isang araw para sa truth at reconciliation dahil ang trauma ng residential schools ay kailangang pag-usapan.

Sinabi ni Fort McPherson elder Mary Teya sa CBC News na ang national day ay importante para maghilom ang trauma na naranasan sa residential schools. Litrato: CBC / David Thurton

Sa tingin ko dapat isipin ito ng mga tao… para patuloy nating matulungan ang isa’t isa, para mapag-usapan natin ito at eventually magpatuloy at magkapatawaran, aniya.

Ang pinagdaanan namin ay isang bagay na hindi namin makakalimutan kung wala kaming gagawin tungkol dito. Kaya nararamdaman ko na malaking parte ng healing ang national day. Sa wakas, maririnig na rin kami. Sa wakas, nangyari ito, at ang trauma ay kailangang harapin.

Isang artikulo ni April Hudson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.