YouTube iba-ban ang lahat ng anti-vaccine content

Sinabi ng online video company na pagmamay-ari ng Google sa isang blog post noong Miyerkules na ang anumang content na maling pinagbibintangan ang mga aprubadong bakuna na ito ay mapanganib at nagdudulot ng chronic health effects ay tatanggalin.

Kasama rito ang content na maling sinasabi na ang mga aprubadong bakuna ay sanhi ng autism, kanser o pagkabaog, o ang mga substances sa bakuna ay maaaring i-track ang mga tao na tatanggap nito.

Mula 2020, sinabi ng Google na tinanggal nila ang 130,000 videos dahil nilabag ng mga ito ang polisiya ng kompanya ukol sa COVID-19 vaccines at sinabi rin na pinaigting nila ang kanilang efforts.

Pinapalawak namin ang aming medical misinformation policies sa YouTube sa pamamagitan ng bagong guidelines sa kasalukuyang ginagamit na mga bakuna na aprubado at kinumpirmang ligtas at epektibo ng local health authorities at ng World Health Organization WHO , ayon sa kompanya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.